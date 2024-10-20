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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》夜尿不只長輩有！ 年輕人有「2習慣」亦需當心

2024/10/20 21:29

醫師表示，年輕人若有夜尿困擾，可能跟飲水、飲酒習慣，或咖啡因攝取過多有關；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，年輕人若有夜尿困擾，可能跟飲水、飲酒習慣，或咖啡因攝取過多有關；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多人以為「夜間多尿」比較容易發生在長者身上，但高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝表示，年紀大的人因為膀胱退化，確實容易有此症狀，不過，有些20-30歲的年輕人也有夜尿的困擾，這與個人飲水及飲酒習慣、咖啡因攝取過多有關。

王建勝在臉書專頁「蕉給我處理 泌尿科王建勝醫師」發影片分享，晚上多尿的人，可以先評估自己的尿量多寡，是因為有非常多尿需要起來上廁所，還是晚上習慣起來上廁所，但都只尿一點點。

他進一步分享，如果是因為晚上尿量很多才起來上廁所的人，是「夜間多尿」的反應，可以服用針對夜間多尿的藥物；而如果睡得很熟時，突然感覺到強烈的上廁所意念，這有可能是「膀胱過動症」，吃一些讓膀胱放鬆的藥物即可改善。

王建勝表示，夜間多尿與膀胱過動症都跟「膀胱退化」有關係，年紀愈大，膀胱功能愈差。男性通常是因為攝護腺肥大造成膀胱退化；女性則是在更年期後，膀胱因為退化而變得敏感。

不過，王建勝指出，有些20-30歲的年輕人也有夜尿的困擾，這通常都跟飲水、飲酒習慣，或是咖啡因攝取過多有關。他建議，可以透過調整生活習慣來改善。

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