健康網》抗氧化又增免疫！ 含維生素E「5類食物」一次看

國健署指出，深綠色蔬菜含有維生素E，如菠菜、甜椒、紫蘇等；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素E好處多，除了透過保健品攝取外，還能透過食物補充！國健署表示，維生素E具抗氧化、促進免疫功能、保護心血管健康之好處，因此分享5種含維生素E的食物，如植物油、堅果類、豆蛋類、魚貝類，以及深色蔬菜。

國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，維生素E是一種脂溶性的營養素，在人體內有3大功能：抗氧化、促進免疫功能、保護心血管健康。

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●抗氧化：維生素E具有抗氧化效果，可以對抗自由基，保護細胞膜，避免細胞損傷。

●促進免疫功能：維生素E可以活化免疫細胞、調節免疫力，幫助身體抵禦感染和疾病。

●保護心血管健康：維生素E增進血球的健康，同時保護血管，降低心血管風險。

國健署表示，補充維生素E能保護心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，由於人體無法自行產生、合成維生素E，所以除了補充保健食品外，也可以透過食物來攝取，以下5類食物，都是很好的選擇。

常見含維生素E食物

●植物油：葵花油、橄欖油、酪梨等。

●堅果類：葵瓜子、杏仁果、核桃、花生等。

●豆、蛋類：大豆、黃豆、黑豆、蛋黃等。

●魚貝類：香魚、鮭魚、胭脂蝦等。

●深色蔬菜：金針花、甜椒、紫蘇、菠菜等。

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