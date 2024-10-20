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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌病友組慈姝印度寶來塢舞團 舞出精彩人生

2024/10/20 10:40

台中慈濟醫院乳癌病友組成的慈姝印度寶來塢舞團，成立近6年，成員面臨抗癌挑戰，依然堅持以舞蹈表達對生命的熱愛。（慈濟提供）

台中慈濟醫院乳癌病友組成的慈姝印度寶來塢舞團，成立近6年，成員面臨抗癌挑戰，依然堅持以舞蹈表達對生命的熱愛。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院乳癌病友組成的慈姝印度寶來塢舞團，在台灣癌症基金會舉辦的「愛波舞后」活動，一舉奪得「光彩奪目獎」、「舞動魅力獎」與「靚麗迷人獎」，展現抗癌病友堅韌的生命力與團結精神。

台中慈濟醫院推動全人醫療，強調生理、心理與社會層面的整合照護，幫助病友戰勝疾病，重新找回生活的意義與自信。慈姝舞團的成員在醫療團隊支持下，走過手術與化療等艱難歷程，並透過舞蹈療癒身心，讓舞蹈成為康復過程中重要的助力。

社會服務室主任林怡嘉強調，病友不僅是戰勝癌症，更重要的是重建生活的信心與希望，這才是全人醫療的核心價值。

慈姝印度寶來塢舞團成立近6年，成員面臨抗癌挑戰，依然堅持以舞蹈表達對生命的熱愛。舞團團長吳宛樺表示，參賽團員來自台中、彰化及俄羅斯，克服距離和時間限制，從線上練習到表演前1個月才團練。

其中，舞碼《夢遊仙境》融合印度舞與佛朗明哥舞元素，展現出病友如何在困難中活出的靚麗人生。團員葉美玲是第2次參與「愛波舞后」活動，看到許多病友活出精彩人生，感到無比欣慰。

葉美玲表示，加入舞團結識許多病友，學舞蹈外也與團員建立深厚情誼，在抗癌路上互相陪伴與鼓勵。因在學校擔任老師，特別喜愛分享，常以親身經歷鼓勵身邊女性朋友做篩檢，也因此幫助幾位朋友及早發現乳癌。

乳癌連續19年高居台灣女性癌症發生率首位，台灣癌症基金會推廣「Y3K」，每年注意3關鍵：遵循醫囑定期回診、勤做運動、營養攝取，不只可提升治癒率，更能降低復發風險。

台中慈濟醫院乳癌病友組成的慈姝印度寶來塢舞團，在台灣癌症基金會舉辦的「愛波舞后」活動，一舉奪得「光彩奪目獎」等三獎肯定。（慈濟提供）

台中慈濟醫院乳癌病友組成的慈姝印度寶來塢舞團，在台灣癌症基金會舉辦的「愛波舞后」活動，一舉奪得「光彩奪目獎」等三獎肯定。（慈濟提供）

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