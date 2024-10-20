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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌女性癌症發生率第1位 高市免費篩檢抽大獎！

2024/10/20 10:33

乳癌高居台灣婦女發生率第一的癌症，高市衞生局舉辦癌症篩檢抽奬活動。（衞生局提供）

乳癌高居台灣婦女發生率第一的癌症，高市衞生局舉辦癌症篩檢抽奬活動。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕10月是全球乳癌防治月，乳癌又是台灣婦女發生率第1位的癌症，可經由篩檢發現早期治療，進而降低死亡率，高市衛生局特別舉辦「癌症篩檢月月抽」活動，即日起至10月底完成國民健康署公費補助健康篩檢項目，即可參加線上抽獎機會，首次篩檢者更加碼1次抽獎機會，便有機會獲得「無線吸塵器」、「擬真手感肩頸按摩器」等獎品。

衞生局表示，依據衛生福利部統計公告，如篩檢結果為陽性，更應儘速回院所接受確診治療，乳癌如能早期發現，不僅可做乳房保留手術，5年存活率更可達90％以上，因此，早期發現、積極治療，若能越早發現，存活率也比較高。

局長黃志中提醒，女性朋友投入家庭與職場之際，莫因忙碌而忽略健康，應踴躍參與癌症篩檢，政府提供45至69歲或40至44歲有乳癌家族史，包括祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌的婦女，建議每2年應做1次免費乳房X光攝影檢查。

衛生局特別辦理 「癌症篩檢月月抽」活動，即日起至10月期間，只要完成國民健康署公費補助健康篩檢項目，如：子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描、B、C肝炎檢查等，並完成上網登錄，即可參加線上抽獎機會，可線上查詢活動資訊

衛生局長黃志中提醒，女性朋友莫因忙碌忽略健康，45至69歲或40至44歲有乳癌家族史，建議每2年做1次免費乳房X光攝影檢查。（衞生局提供）

衛生局長黃志中提醒，女性朋友莫因忙碌忽略健康，45至69歲或40至44歲有乳癌家族史，建議每2年做1次免費乳房X光攝影檢查。（衞生局提供）

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