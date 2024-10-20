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健康網》南瓜挑選3重點 農糧署：沒熟放久也不會甜

2024/10/20 11:25

農糧署說明，綠色果梗的南瓜仍未成熟，不僅不好吃，放久了也不會變甜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農糧署說明，綠色果梗的南瓜仍未成熟，不僅不好吃，放久了也不會變甜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對還沒成熟的蔬菜水果，一般會認為「再放放」就會熟、會甜，但這並不適用在南瓜。農糧署表示，採收南瓜需等果梗木質化後，口感最佳，綠色果梗的南瓜仍未成熟，不僅不好吃，放久了也不會變甜。另外，選購時要記得：看、摸、聞，才能帶最「佮意」的南瓜回家。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，南瓜不僅是料理中的百搭明星，也是一年四季皆能生產的營養蔬菜。常見種類有中國南瓜和西洋南瓜，想要品味香甜好吃的南瓜，以下3秘訣不得不知：

●看外型：果實外型端正、堅實飽滿、果蒂完整無病蟲害、成熟時果梗木質化呈黄褐色。

●摸表面：表皮乾燥帶有果粉，用手指按壓表皮不留痕跡，瓜稜愈深、瓜瓣愈鼓，代表南瓜愈成熟。

●聞味道：成熟的南瓜有清香氣味。

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