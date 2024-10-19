台中2千幼童健檢結果出爐 視力、蛀牙、發展異常居前三名

幼兒園進行兒童健康檢查包括視力、聽力、牙齒、發育發展等。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公佈去年為30所幼兒園試辦兒童健康檢查，2123人受檢兒童中有逾4成、856人初篩異常，其中約半數幼童視力異常、2成有齲齒、1成3發展異常，聽力異常有3.86％，33人已接受後續複檢追蹤，其中19人經複檢後確診有異狀，但主要為中耳炎等相關疾病問題。衛生局今年持續724所幼兒園舉辦健檢，預計約有2萬778名幼生受檢，將持續追蹤初篩異常幼生的複檢治療。

衛生局表示，幼兒園試辦兒童健檢初篩異常中，第一名為視力異常佔46.5％，以散光、遠視、近視為主，其次是齲齒問題佔21.9％；再來是發展異常佔13.8％，以語言、認知、社會情緒為主；聽力異常33人、占3.86％。

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為早期發現聽力損傷並及早介入矯治，國民健康署2022年開始推行全面性新生兒聽力篩檢，台中市政府衛生局長曾梓展表示，市府配合中央政策，推行新生兒聽力篩檢為重點工作，因醫學界及相關研究均指出，對新生兒全面聽力篩檢有助於聽損兒的發現及矯治，是最具可行性且符合經濟效益的篩檢方法。

幼兒園進行兒童健康檢查包括視力、聽力、牙齒、發育發展等。（衛生局提供）

考量中央提供學齡前幼兒7次健康檢查補助，但其中3歲到未滿7歲，4年期間僅有1次健檢補助，為照顧幼兒健康，台中市另再加碼補助一次學齡前幼兒的健康檢查，結合專業醫療團隊至幼兒園，提供中班兒童視力、聽力、發展篩檢，牙科口腔檢查及一般身體健檢，強化健檢異常個案複檢。

曾梓展表示，去年試辦前召開專家會議，專家表示神經性聽損多數於新生兒聽力篩檢即可發現，傳導性聽力損傷多數照顧者可於日常生活中觀察幼童行為得知，市府將繼續以新生兒聽力篩檢作為幼童聽力保健的工作重點，維持現階段學齡前整合式健康檢查的聽力檢查。

曾梓展補杭說，幼兒聽力保健透過幼兒園及家長們在日常生活中須留意孩子的聽力及語言、認知等發展，針對兒童健檢中初篩結果異常者，強化轉介複檢、個案追蹤管理，及至醫療院所確診和治療，可有效守護兒童健康成長。

幼兒園進行兒童健康檢查包括視力、聽力、牙齒、發育發展等。（衛生局提供）

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