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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》月經週期超過35天恐是多囊 3自我檢測一次看

2024/10/19 16:15

中醫指出，月經週期超過35天，或1年內月經只來8次以下，就算是經期失調；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，月經週期超過35天，或1年內月經只來8次以下，就算是經期失調；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢現今大多以「鹿特丹診斷標準」雄性素高、月經週期過長或慢性不排卵、超音波下發現卵巢有多囊的形態作為評估，因為此檢測涵蓋範圍更廣，排除更多不確定因素，翰醫堂中醫診所在臉書分享3個自我檢驗方法，只要3類型只要符合2類，且排除其他內分泌疾病，就可能為多囊性卵巢症候群。

多囊性卵巢自測

●經期失調：月經週期超過35天，或1年內月經只來8次以下。

●雄性素過高：臨床表現有多毛、長痘痘、雄性禿（頭頂落髮嚴重），也可以經由抽血確認雄性荷爾蒙偏高。

●照超音波：超音波下發現卵巢有多囊的形態，卵巢中的卵泡超過12顆以上。

中醫師建議，如果發現自己可能有多囊性卵巢症候群，可以進一步找專業合格醫師諮詢，依照專業醫師指示，持續調理有機會恢復規律，此外，搭配健康飲食習慣與作息也是離開多囊性卵巢症候群的關鍵。

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