宜蘭投入在宅急症照護收案36人 衛局：減急診負擔

陽明交通大學附設醫院與台灣居家醫療醫學會，今天在宜蘭大學舉辦「在宅急症─社區整合照顧的關鍵時刻」居家醫療研討會，截至9月底宜蘭已收案36人。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕衛生福利部中央健康保險署在今（2024）年7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，宜蘭共有5個照護團隊，截至今年9月底收案36人。宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，試辦初期會有陣痛期，但患者若能在家獲得妥適照護，就能減少急診負擔及區域醫院塞床問題。

陽明交通大學附設醫院與台灣居家醫療醫學會，今（19）在宜蘭大學舉辦「在宅急症─社區整合照顧的關鍵時刻」居家醫療研討會，健保署長石崇良、台灣居家醫療醫學會理事長王維昌、宜蘭縣衛生局長徐迺維、陽大附醫院長楊純豪等人出席。石崇良預告試辦成效不錯，明年將會繼續擴大計畫。

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楊純豪說，在宅急症照護核心，是將急性醫療服務直接帶到民眾家中或照護機構，對家庭照顧者來說，是一個能減輕負擔的選擇。陽大結合溪北地區醫療院所共計25個單位，成立「蘭陽家聯急症照護小組」，服務符合在宅急症照護條件個案，包括肺炎、尿路感染等需要接受抗生素治療者，不再需要頻繁奔波醫院，就能在住所進行完整的急症照護。

台灣居家醫療醫學會理事長王維昌說，在宅急症照護推廣，不僅是醫療突破，更是民眾一大福音，醫院在其中的主要工作是分配，並結合基層醫護力量，透過他們訪視時間的自由及沒有上下班的限制，彌補醫護人力、醫院待床數不足的狀況。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，宜蘭在宅急症照護目前共有陽大、博愛、聖母、仁愛醫院及維揚診所等5個團隊加入，截至9月底收案36人，將原本應該到醫院治療的患者，可以在基層院所的照護下獲得健康，減緩區域醫院的負擔。

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