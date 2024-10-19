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健康網》割包皮照顧傷口有4招 醫：每天要觀察傷口變化

2024/10/19 21:27

高銘鴻指出，術後康復還是至關重要，可有效預防併發症，促進傷口癒合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高銘鴻指出，術後康復還是至關重要，可有效預防併發症，促進傷口癒合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕割包皮術後要注意什麼？三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，要記得每天觀察傷口變化，雖然割包皮手術是一種常見，且成熟的醫療方式；但手術後的適當護理，對於術後康復還是至關重要，可有效預防併發症，促進傷口癒合。

1. 保持傷口乾燥與清潔

高銘鴻指出，手術後，醫師會用敷料包裹傷口以防止感染。在更換敷料時，建議使用無菌棉花和醫用清潔劑輕輕擦拭傷口周圍，避免用力摩擦。傷口接觸污垢或潮濕都可能引發感染，因此保持傷口的清潔與乾燥非常重要。

2. 避免劇烈活動與摩擦

術後應避免劇烈運動和任何可能導致傷口摩擦的活動。這些行為可能會增加傷口的壓力，導致出血或延長癒合時間。醫師建議穿著寬鬆、透氣的內褲，以減少對傷口的摩擦。

3. 按醫囑使用藥物

醫師可能會為患者開立一些術後藥物，如抗生素或止痛藥。按照醫生的指示服用這些藥物，能有效預防感染並減輕術後疼痛。若出現任何不適或異常情況，應立即聯繫醫生。

4. 觀察傷口變化並定期複診

術後定期複診非常重要，以確保傷口正常癒合。患者應觀察傷口變化，注意是否有紅腫、流膿或疼痛加重等異常情況，這些可能是感染或其他併發症的跡象。如果出現這些情況，應儘快掛號就醫。

高銘鴻強調，割包皮術後的護理工作不可忽視，適當的照顧能有效縮短康復時間，並降低併發症的風險。希望患者能遵循醫囑，保持良好的術後護理習慣，確保健康安全。

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