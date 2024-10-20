健康網》吃蒜嘴好臭？原來是蒜素搗亂 「這樣」化解

農業部說，蒜頭含有蒜素，被切碎或壓碎會釋放出來，為食材增添嗆香風味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「蒜你厲害！」吃過蒜頭，連呼吸都有味道。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」上分享了有關蒜頭的知識，作為廚房必備食材，能生食、炒香，還能製成蒜油或蒜醋；另外，蒜頭含有蒜素，被切碎或壓碎會釋放出來，為食材增添嗆香風味。

蒜頭擁有強烈的香氣和多樣的用途，使其成為各式料理中不可或缺的調味料。蒜中含有一種稱為「蒜素」的活性成分，當蒜被切碎或壓碎時，這種物質便會釋放出來，為食材增添獨特風味。蒜頭的使用方式多樣，除了生食和炒香外，還可以製作成蒜油或蒜醋，為日常料理增添更多風味。

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根據農業部資料，蒜頭的營養成分包括水、蛋白質、脂肪、碳水化合物、無機鹽、粗纖維、維生素A、維生素B群、維生素C、菸鹼酸、硫、磷、鐵以及大蒜辣素等，富含多種對健康有益的元素。不過，吃完蒜頭後，口腔可能會留有濃烈的蒜臭氣味，可以喝杯牛奶或嚼食茶葉和水果來消除口腔中的蒜味。

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