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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》蝦子配檸檬會砒霜中毒？營養師破解老謠言

2024/10/19 13:01

網路傳聞蝦子與檸檬水一起吃會產生砒霜？營養師親自說明：不可能！圖為示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

網路傳聞蝦子與檸檬水一起吃會產生砒霜？營養師親自說明：不可能！圖為示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人熱愛吃海鮮，然近日有謠言傳出，蝦子配檸檬將在體內生成砒霜！對此，營養師張語希出面闢謠，指稱只是吃蝦蟹或飲用檸檬水，不可能中毒。然海鮮類食物須注意保存與飲食方式，才能吃得健康開心，不怕腹瀉。

張語希在粉專「營養師 張語希」用影片說明，以科學角度來看，形成砒霜需要無機砷、純化的維生素C，經過化學反應才能生成。若只是吃螃蟹、蝦子，喝點檸檬水，根本不可能中毒。不過張語希提醒，海鮮類食物不易存放，吃下腐壞的蝦蟹恐腸胃不適。

實際上這個謠言早在2015年就出現過的老謠言，近期又捲土重來。衛福部食藥署的「食藥闢謠專區」曾請台北榮民總醫院毒藥物諮詢中心查詢相關文獻，結果顯示並無發現任何有關維生素C 引起蝦類中毒的醫學報告。此外，該中心亦表示，甲殼類如蝦、蟹、龍蝦及貝類（如蛤、牡蠣）中雖含有砷，但9 成以上以有機砷的形式存在，且有機砷可以很快排出體外，幾乎沒有毒性。另至於無機砷（包括三價砷及五價砷）則確實有毒，若保守估計無機砷含量為海鮮含砷量的十分之一，而蝦含量以4 ppm 來計算，則達到最低可能致死劑量20 毫克，必須吃下50 公斤的蝦。

衛福部食藥署表示，在學理上，純化的維生素C與五價砷，如在實驗室環境加以化學催化作用，或有可能使原來無毒的五價砷轉變為三價砷（俗稱的砒霜）。然而餐點中所食用之檸檬及蝦，其分別所含之維生素C與五價砷含量甚低，且又無化學催化劑及適當之反應條件，實際並沒有產生砒霜的疑慮。

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