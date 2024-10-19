減肥使用瘦瘦筆 不當使用恐傷胰、腎臟

南投縣衛生局提醒民眾瘦瘦筆是一種「類升糖素胜肽-1」賀爾蒙藥品，皆須經醫療診斷後，由醫師針對適應症開立處方籤使用。（圖擷取自食藥署網站）

〔記者張協昇／南投報導〕 近年來民眾流行使用瘦瘦筆減肥，惟南投縣衛生局提醒民眾，瘦瘦筆是一種「類升糖素胜肽-1（Glucagon-like peptide-1, GLP-1）」荷爾蒙藥品，稱為GLP-1受體促效劑，目前食藥署已核准的GLP-1受體促效劑藥品均為醫師處方用藥，且非全部可用於控制體重。民眾如擅自使用、濫用，減肥不成反傷身體，恐造成急性胰臟炎及急性腎損傷等副作用。

南投縣衛生局表示，目前食藥署已核准的GLP-1受體促效劑藥品中有4種（liraglutide、semaglutide、dulaglutide及lixisenatid），適應症均為治療糖尿病或預防心血管事件的發生，但僅有liraglutide及semaglutide的核准適應症可用於體重控制，即便liraglutide及semaglutide經醫師處方可用於體重控制，但民眾仍應遵循醫囑，在藥品核准的適應症及用法用量下正確使用，例如成人身體質量指數（BMI）大於30、成人BMI在27至30間且有一項體重相關疾病等，並配合飲食控制體重，才能瘦得健康。

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衛生局強調，上述前述藥品均為醫師處方用藥，皆須經醫療診斷後，由醫師針對適應症開立處方籤，民眾也須留意自身病歷的處方合理性，並與醫師討論使用方式及劑量，民眾如擅自使用、濫用，除了腸胃不適外，可能出現低血糖、心悸、急性胰臟炎及急性腎損傷等副作用，甚至藥物過敏，減肥不成反傷身體。

衛生局指出，為加強管理糖尿病治療用GLP-1 agonist注射劑藥品流向及使用，該局今年度共查核9家次，未發現違規情事，民眾有減重需求，應先從改善飲食習慣做起，適當的飲食形態配合適度的運動，才是漫漫減重路上的好幫手。

南投縣衛生局表示瘦瘦筆是處方用藥，不當使用恐造成心悸、低血糖等等副作用。（南投縣衛生局提供）

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