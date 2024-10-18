金鐘59》任容萱瘦身有成走紅毯 醫揭對抗「脂肪囤積」4秘訣

任容萱以一襲黑色合身高訂開岔禮服現身紅毯，展現修長美腿。（任容萱提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第59屆節目類金鐘獎今天頒獎，任容萱以 《山裡來了熊孩子》入圍第59屆金鐘獎《益智及實境節目主持人獎》，並以一襲黑色合身高訂開岔禮服現身紅毯，展現好身材，這也是她尋求減重專家協助，教她透過調整飲食順序、吃對食物、適當重訓及點滴療法，對抗下半身脂肪囤積。

初日診所表示，根據任容萱所述，過去她依賴「少吃多動」的減重方式，但30歲後，成效逐漸遲緩，體重反而「一年增加一公斤」，尤其下半身脂肪囤積更是長期讓她的服裝選擇受限，在接受荷爾蒙檢測後，才發她的胰島素阻抗異常偏高、甲狀腺功能異常及環境荷爾蒙數值偏高，因此在初日診所副院長，也是減重醫師鄧雯心協助下瘦身。

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任容萱在鄧雯心（左）協助下，突破減重瓶頸。（初日診所提供）

鄧雯心醫師解釋，女性減重卡關多與荷爾蒙密切相關，而任容萱檢測結果顯示，三大荷爾蒙失調，除了體脂難降，也間接導致雌激素不平衡，進而影響下半身體態，因此為她量身打造4大秘訣。

●秘訣1：飲食順序調整與控糖策略

任容萱過去一直認為減肥就要少吃，並且遠離所有甜食，甚至曾在甜甜圈店「望梅止渴」。但調整飲食順序，才是穩定血糖、避免糖癮的關鍵。

依循「水、肉、菜、飯、果」的原則，不僅能有效控制食慾，還能逐步戒掉對糖的依賴。在正確觀念下，甚至讓她在出國旅遊後體重沒增加，體脂反而下降。

吃對食物很重要。（初日診所提供）

●秘訣2：營養均衡，吃對食物

過去，任容萱對脂肪十分謹慎，甚至吃牛排時只敢選擇最瘦的部位。但正確攝取充足的蛋白質、蔬菜與好油脂，除了能幫助提升飽足感，還可以有效減少對零食的依賴。

像是橄欖油、酪梨油等「好油脂」，不僅不會阻礙減重，還有助於抗發炎和提高身體代謝。正確選擇營養，遠比單純的節食或少油少鹽來得重要。

●秘訣3：適當重訓，塑造美迷人曲線

運動可以抗發炎，改善胰島素阻抗，平衡荷爾蒙，且從檢測結果推測，任容萱若非一直保有運動習慣，可能早在變胖前，健康就會先出現問題。

鄧雯心指出，在減重中加入重訓，有助於塑造更緊實的體態。若再結合高強度電磁雕塑技術，曲線還能更為突出。

●秘訣4：點滴療法，全面調理

在飲食的基礎上，鄧雯心醫師為任萱量身訂製靜脈營養點滴的介入。透過提高微量元素和抗氧化物的體內濃度，幫助改善荷爾蒙問題，同時協助抗發炎並提升肝臟機能，讓減重的成效更明顯。

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