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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》想懷孕該怎麼做？ 醫曝6招給好孕

2024/10/19 15:43

醫師建議，維持規律的中等強度運動可以改善生育健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師建議，維持規律的中等強度運動可以改善生育健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多夫妻在計畫懷孕的過程中，往往會遇到許多問題和疑惑。究竟要如何提高懷孕機率？萬芳醫院婦產科產科主任王樂明在臉書專頁「婦產科醫師　王樂明」發文分享，掌握助孕6秘招，包括：營養品補充、計算排卵週期、安排孕前檢查、遠離菸酒、維持運動習慣、避免壓力。

●營養品補充：營養均衡的飲食能增強生育能力。應多攝取以下食物：富含葉酸的食物（如綠色蔬菜）、全穀類、蛋白質、抗氧化劑（如水果和蔬菜）、健康的脂肪（如橄欖油、堅果）。

●計算排卵週期：通常排卵期發生在下一次月經來之前的14天左右。基礎體溫：排卵前體溫略微上升。排卵試紙：測量尿液中的黃體生成素（LH）升高。月經週期：紀錄月經周期，推算出排卵日。

●安排孕前檢查：女性：陰道超音波、子宮鏡檢查、血液賀爾蒙檢查、子宮輸卵管攝影、女性卵巢功能AMH；男性：精蟲分析、精蟲抗體檢測、精蟲DNA斷裂測試。

●遠離菸酒：菸酒對生育能力有不利影響，尤其是吸菸會影響卵巢功能和精子的質量。酒精會干擾荷爾蒙平衡，降低受孕機會。

●維持運動習慣：維持規律的中等強度運動可以改善生育健康。

●避免壓力：長期壓力會影響荷爾蒙平衡和生育能力。可以嘗試練習冥想、瑜伽或其他放鬆技巧。

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