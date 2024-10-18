健康網》拔牙前停用阿斯匹靈？ 研究：不會增加出血風險！

醫師提醒，患者在拔牙前是否應停止阿斯匹靈，應根據個人健康狀況及手術風險，與專業醫師討論後謹慎決策；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕關於拔牙前是否應該停止服用阿斯匹靈，一直是患者和醫師關注的議題。宇平診所心臟內科醫師劉中平在其專欄「劉中平醫師的心臟科筆記」中指出，這個話題雖然多年前已經探討過，但隨著醫學研究不斷更新，仍然值得重視。

劉中平指出，阿斯匹靈在預防心臟病發作和腦中風方面的功效已經獲得大量研究支持，但其增加出血風險也讓外科醫師和牙醫師頭痛不已。許多患者擔心手術或拔牙時，持續使用阿斯匹靈會增加出血量，從而提高手術風險；但若停止服用，則可能導致心血管事件發生的風險升高，讓手術變得更加危險。

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針對這一問題，醫學界做了許多研究。劉中平提到，2014年《新英格蘭醫學雜誌》發表的一項加拿大研究顯示，1萬名患者在手術前繼續服用阿斯匹靈並未顯著降低心血管風險，但也沒有增加手術的危險性。這意味著，對於大多數手術，包括拔牙，持續服用阿斯匹靈並不會增加出血風險，甚至可能帶來潛在益處。

此外，美國牙醫師協會（ADA）也在官方網站上明確指出，一般牙科治療無需停止阿斯匹靈，並表示這一建議有強力證據支持。不過，劉醫師提醒，某些情況下，若患者同時使用抗凝血藥物，或進行較複雜且容易出血的牙科手術，則應與內科醫師及牙醫師充分討論後再做決定。

因此，劉中平提醒，患者在拔牙前是否應停止阿斯匹靈，應根據個人健康狀況及手術風險，與專業醫師討論後謹慎決策。

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