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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃膩調味？ 來點「蔥鹽檸檬蒸雞」開胃又清爽

2024/10/18 17:49

周亦秀分享，簡單又美味的「蔥鹽檸檬蒸雞」料理。（圖取自周亦秀臉書）

周亦秀分享，簡單又美味的「蔥鹽檸檬蒸雞」料理。（圖取自周亦秀臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人對飲食的健康與風味要求日益提升，吃膩一般調味可以來點不一樣的！營養師周亦秀近日在其臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」上，分享一道簡單又美味的「蔥鹽檸檬蒸雞」料理，為日常飲食增添不一樣的風味。

這道料理的作法簡便且富含營養，周亦秀指出，首先需將蔥切末，並淋上2大匙熱油，再加入檸檬汁、鹽巴及黑胡椒，將這些調味料均勻拌入雞腿肉塊，醃製15到20分鐘以增添風味。接著，準備好蒸鍋，在鍋底鋪上一層腐竹，再鋪上一層金針菇，最後將醃漬好的雞腿肉放在最上面，並蒸15到20分鐘。若使用電鍋，則只需在外鍋加入1杯水即可完成。

此道料理不僅簡單易做，還能滿足健康飲食的需求，特別適合忙碌的現代人嘗試。周亦秀強調，蔥、檸檬和蒸煮方式能保持食材的鮮美與營養，是一道清爽而健康的佳餚。

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