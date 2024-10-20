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健康網》長高快看！ 專家推「3種食物」促生長激素分泌

2024/10/20 08:30

黃綺玟建議，想促進生長激素的分泌，可以選擇有助於提升氨基酸、蛋白質合成的食物；示意圖。（圖取自photoAC）

黃綺玟建議，想促進生長激素的分泌，可以選擇有助於提升氨基酸、蛋白質合成的食物；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多父母會擔心孩子長不高，在中國醫藥大學攻讀老化醫學博士研究的黃綺玟表示，可以透過食補的方式來促進生長激素分泌，如動、植物性蛋白質；富含鋅和銅的食物。

黃綺玟在臉書專頁「愛博士研究抗老醫學」發文分享，生長激素是一種由腦下垂體分泌的蛋白質，它在促進身體生長細胞修復代謝方面扮演關鍵角色。特別是在青少年時期，生長激素的分泌達到高峰，促使我們的身體長高發育；若生長激素不足，可能導致生長遲緩、骨骼發育不良以及免疫功能下降，還可能影響肌肉質量、脂肪代謝和心血管健康。

想要促進生長激素的分泌，黃綺玟建議，可以選擇以下3種有助於提升氨基酸、蛋白質合成的食物。

●動物性蛋白質：瘦肉、雞肉、魚類。

●植物性蛋白質：豆類、堅果和種子。

●富含鋅和銅的食物：牛肉、全穀類。

黃綺玟分享，透過合理飲食，能夠為身體提供足夠的營養，維持良好的生長激素水平，讓身體在每個階段都能發揮最佳狀態。

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