從飲食降低失智風險 台東馬偕營養師推「麥得飲食」

台東馬偕醫院推廣營養均衡的麥得飲食，可降低失智風險。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣失智人口逐年增加，調節飲食習慣就可降低失智風險。台東馬偕醫院結合「地中海飲食」與「得舒飲食」優點，推廣「麥得飲食」，可促進大腦健康，並降低阿茲海默症和其他認知退化疾病的風險。

台東馬偕表示，根據衛生福利部於3月21日公布，最新台灣社區失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，亦即100位65歲長者中約有8位可能罹患失智症，隨著社會老年化，老年人口比例增加，失智症個案也逐年增加！

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馬偕營養師張家豪說，大家或許常聽到地中海飲食可保護心血管，得舒飲食可降低血壓，那麼是否有飲食方式可降低或延緩失智症呢？國外學者經由觀察相關研究發現，地中海飲食可降低心血管風險，進而改善認知行為，而得舒飲食可有效改善血壓進而增加認知反應速度，因此結合兩者優點從而誕生麥得飲食（Mind diet）。

他說，麥得飲食（MIND diet）是一種結合地中海飲食和DASH飲食而成的飲食模式，旨在促進大腦健康，並降低阿茲海默症和其他認知退化疾病的風險。MIND飲食的核心原則，包括以未精緻的全榖雜糧搭配大量蔬菜、莓果、堅果，並以橄欖油為主要烹飪用油，多方攝取抗氧化物與抗發炎物質，如：葉酸、維生素E、花青素等植化素，並以豆類、魚類、禽類為替代減少紅肉攝取頻率，減少高糖、高油、高鹽的烹調方式，為麥得飲食能改善認知功能的主要原因。

除了飲食之外，還可透過控制肥胖、血壓、血糖、壓力管理、良好的運動習慣等與避免酒精過度攝取等來延緩神經退化；張家豪提醒，麥得飲食對一般大多數人都適用，但對慢性腎臟病患者須注意高磷鉀食物的攝取量，而有消化道疾病患者，因麥得飲食屬於高纖的飲食方式，在執行上取審慎評估，建議先與營養師討論後再執行。

台東馬偕醫院推廣營養均衡的麥得飲食，可降低失智風險。（記者黃明堂攝）

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