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台日混血女大生返日探親 回台確診嚴重黴漿菌肺炎

2024/10/18 14:01

張祐維指女大生從日本返台後確診感染黴漿菌肺炎併發壞死性肺炎。（記者蔡淑媛攝）

張祐維指女大生從日本返台後確診感染黴漿菌肺炎併發壞死性肺炎。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名22歲台日混血女大生，今年暑假到日本探親，上個月返台後，出現咳嗽和低度發燒，到住家附近診所就醫一週未改善，還出現呼吸喘、食欲不振，進一步到台中醫院檢查竟感染黴漿菌肺炎併發壞死性肺炎，抗生素治療10天才出院，醫師提醒，近期門診發現感頲黴漿菌肺炎比去多3成，日本感染人數創10年新高，注意防疫。

台中醫院家醫科醫師張祐維指出，黴漿菌肺炎有「行走的肺炎」之稱，好發於5歲以下幼童與年長者，可透過咳嗽或打噴嚏的飛沫傳染，傳染性強，常見症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽，潛伏期約1到4週，通常症狀較輕微，持續較久，但併發症通常不會太嚴重，通常治療5到7天痊癒，像這名女大生年輕且併發壞死性肺炎併，相當少見。

張祐維說，女大生到院時主訴低燒（攝氏37至38度間）、乾咳症狀，到住家附近診所就醫，服藥後仍反覆發燒， 治療一週未改善還出現呼吸喘、食慾變差、痰咳不出來的症狀，家人覺得不對勁陪同到醫院就醫，X光檢查發現右肺下方一大片肺炎，抽血檢查後確診是黴漿菌肺炎。

女大生住院接受第一線抗生素治療，3天後X光檢查肺炎未改善，斷層掃描顯示出現壞死性肺炎，緊急加強後線抗生素治療一週，病況才穩定出院。

張祐維表示，入秋後日夜溫差大，門診陸續出現黴漿菌肺炎感染患者，較去年同期約多3成；另根據日本統計，國人最愛旅遊的日本，黴漿菌肺炎感染人數創10年新高，甚至出現抗藥性的黴漿菌，提醒民眾如出現乾咳或持續發燒症狀，應及早就醫，並告知醫師旅遊史，以避免嚴重併發症。

女大生從日本返台後確診感染黴漿菌肺炎，肺肺下方白成一片。（記者蔡淑媛翻攝）

女大生從日本返台後確診感染黴漿菌肺炎，肺肺下方白成一片。（記者蔡淑媛翻攝）

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