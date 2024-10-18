黃金72小時 去年篩出786名聽損兒

國健署今（18日）舉辦「聽見世界的美好 黃金72小時篩檢期」記者會，國健署副署長魏璽倫（中）指出，台灣自2012年推動新生兒出生後72小時內的聽力篩檢，篩檢覆蓋率已連續多年維持在9成以上，近期更達98%，居全球前列。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕聽力是嬰幼兒學習語言、社交互動的重要基礎，若未及時發現並處理聽力問題，恐影響未來發展，樂樂的案例就是最佳寫照，出生3天內即透過新生兒聽力篩檢發現聽力異常，媽媽在樂樂兩個月大時就讓他配戴合適的輔具，並定期療育追蹤，目前1歲8個月大的樂樂對外界聲音有良好反應，翻轉聽損帶來的挑戰。

國健署今（18日）舉辦「聽見世界的美好 黃金72小時篩檢期」記者會，國健署副署長魏璽倫指出，全球每千名新生兒中有3至5名面臨先天性聽力損失，但僅有不到1/5的國家能實施如台灣的篩檢措施，台灣自2012年推動新生兒出生後72小時內的聽力篩檢，篩檢覆蓋率已連續多年維持在9成以上，近期更達98%，居全球前列。

請繼續往下閱讀...

根據國健署統計，去年共篩檢13萬4082名新生兒，篩檢率高達98.9%，並發現786名聽力損失的兒童。樂樂媽媽也現身分享，樂樂出生後未通過聽力篩檢，她開始上網翻遍相關資料，確診當下腦中一片空白，憂心孩子未來要面臨的種種困難與挑戰，在國內完善的醫療和社會資源幫助下，樂樂兩個月大的時候就配戴合適的輔具，她也鼓勵家長們配合篩檢，即使確診也不用擔心，現在1歲8個月的樂樂對聲音反應良好，說話發展正常，沒有落後的問題。

目前全台259家醫院都能篩檢、確診後可轉介64家醫院。中華民國聽力師公會全國聯合會理事長葉文英提醒，新生兒聽力篩檢通過並不代表孩子未來不會有聽力問題，部分孩子可能會因為遲發性聽損或中耳炎、外傷、腦膜炎、感染等因素造成聽力受損，因此家長仍需多留意孩子聽力狀況，善用寶寶手冊內的7次檢查服務。

台大醫院耳鼻喉科醫師吳振吉指出，台灣的新生兒聽力篩檢政策成效顯著，但後續治療還有進步空間。目前對於輕中度聽損，政府提供助聽器補助，而超過90分貝的雙側重度聽損則補助電子耳，然而單側重度聽損則尚未納入健保，雖然單側聽損對語言發展的影響較小，但會影響聲源定位，有經濟能力的家長可自費60萬至100萬元裝置電子耳，經濟較困難的家庭則難以負擔。

吳振吉也提到，未來可在評估成本效益後考慮將巨細胞病毒和基因篩檢納入聽力檢查，因為新生兒感染巨細胞病毒可能導致遲發性聽損，10%至15%會出現併發症，若及早用抗病毒藥物治療，可避免聽損。此外約六成聽損與基因有關，基因檢測可預測電子耳植入效果，相比日、韓已有補助，台灣的基因檢測目前仍需自費約8千元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法