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健康網》愛愛前如何快速除味？ 醫推「這1物」

2024/10/19 20:47

醫師表示，性行為前想要消除異味可以用「私密處專用沐浴露」來清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，性行為前想要消除異味可以用「私密處專用沐浴露」來清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕要來場浪漫的愛愛時，若有不大好聞的體味，不免擾了興致！高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝表示，性行為前可以先洗澡，他建議不要用一般的沐浴乳，要用「私密處專用沐浴露」來清潔，避免因為太過刺激而導致發炎。

王建勝在臉書專頁「蕉給我處理 泌尿科王建勝醫師」發文分享，陰莖有異味，主要是因為清潔不當，想要改善，就要適當清潔。他強調，清潔是最重要的，平時可以使用私密處專用的沐浴乳，不要用一般的沐浴乳，因為一般的沐浴乳對陰莖來說過於刺激，當強皂鹼使用在陰莖上，就容易導致發炎。

王建勝補充，有些私密處專用的產品，如體香膏、止汗噴霧、私密噴霧等，在買的時候都要注意裡面有沒有「含酒精」，因為酒精對私密處的皮膚來說太敏感，有時候噴完，私密處會非常刺、非常辣，還有可能會影響之後性行為的興致。

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