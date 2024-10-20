健康網》抗壓、抗菌又抗癌！ 研究揭「南非醉茄」10功能

南非醉茄又叫印度人蔘，能夠提升人的抗壓力；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活中，一個重要的致病因素就是「壓力」，對此，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航分享，有一類被稱為「適應原」的物質，能夠提升人的抗壓力，那就是南非醉茄（Withania somnifera）。它有10種功能，神經保護、抗發炎、抗菌、抗癌、抗糖尿病、心臟保護、抗焦慮、改善失眠、提升甲狀腺活性、增加肌肉力量。

魏士航在臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，想要消除所有壓力是不可能的，我們能做的就是提升調節壓力的能力，如正念訓練、冥想、瑜珈、森林浴、音樂治療、休閒治療等。另外，攝取含有「適應原」的物質，如南非醉茄，也能夠幫助我們平衡生理的功能，提升身體整體的抗壓能力。

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魏士航引述研究內容指出，南非醉茄（Withania somnifera）原產於印度，所以也叫做印度人蔘（Ashwagandha），是被廣泛研究的適應原。它裡面具有活性的物質是醉茄內酯，有10種潛在的健康促進效果。

南非醉茄10大好處

●神經保護與抗神經退行性疾病作用：南非醉茄能調節發炎反應，減少神經系統發炎，提供神經保護。它被發現能減少大腦中的β-類澱粉蛋白，改善阿茲海默症患者的行為功能。除此之外也能增強多巴胺受體的活性，並降低神經元的氧化損傷，改善帕金森症患者的運動功能。

●抗發炎與免疫調節作用：南非醉茄因其抗氧化、免疫調節以及減少發炎路徑活化的能力而被認為具有抗發炎的效果。研究發現它對許多發炎相關的疾病，包括心血管疾病、肺部疾病、自體免疫疾病、糖尿病、癌症和神經退化性疾病，都具有潛在的治療效果。

●抗菌作用：南非醉茄具有顯著的抗菌性，被發現能抑制多種抗藥性細菌的生長，如多重抗藥性的金黃色葡萄球菌和腸球菌。此外，研究顯示它還能有效對抗革蘭氏陰性細菌，如大腸桿菌、變形桿菌和綠膿桿菌等。

●抗癌作用：研究顯示，醉茄內酯能誘導癌細胞凋亡來發揮作用。因此在乳癌、結腸癌、肺癌、前列腺癌和血癌的研究中，都被發現南非醉茄有抗癌的能力。

●抗糖尿病作用：有少數的研究發現，南非醉茄具有穩定血糖的潛力，同時也具有調控血脂的能力。

●保護心臟：在動物實驗中，低劑量的南非醉茄被發現具有抗氧化和減少細胞凋亡的功能，使其具備心臟保護效果。

●改善失眠狀況：南非醉茄萃取物能夠顯著改善睡眠品質、醒來後的精神和整體健康狀況。

●抗焦慮與抗壓作用：藉由皮質醇分泌的調節以及它抗氧化和抗發炎的特性，南非醉茄可以顯著減少焦慮，提升個體對壓力環境的適應能力。

●提升甲狀腺活性：南非醉茄不含碘，因此無法直接刺激甲狀腺產生甲狀腺素。但會透過抗氧化作用改善甲狀腺的功能，對亞臨床甲狀腺低下有明顯幫助。

●增加肌肉力量：研究顯示南非醉茄的補充不僅能顯著提高肌肉力量和心肺功能，還能幫助減少體脂肪並加速運動後的恢復。

魏士航補充，除了少數肝毒性的案例報告外，南非醉茄的使用是安全且具有許多健康益處的。然而，有6類人不建議使用，孕婦、甲狀腺亢進、前列腺癌、自體免疫疾病、正在使用鎮靜劑以及抗癲癇藥物的人。

最後，魏士航提醒，這類適應原雖然能夠幫助我們提升面對壓力的能力、找回身體的平衡，但更重要的還是要建立良好的生活型態。當我們吃得健康、睡得好、規律運動，同時找到適合自己的舒壓法，才會有能力與壓力共處，取得長期的健康。

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