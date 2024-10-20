自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抗壓、抗菌又抗癌！ 研究揭「南非醉茄」10功能

2024/10/20 09:37

南非醉茄又叫印度人蔘，能夠提升人的抗壓力；示意圖。（圖取自freepik）

南非醉茄又叫印度人蔘，能夠提升人的抗壓力；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活中，一個重要的致病因素就是「壓力」，對此，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航分享，有一類被稱為「適應原」的物質，能夠提升人的抗壓力，那就是南非醉茄（Withania somnifera）。它有10種功能，神經保護、抗發炎、抗菌、抗癌、抗糖尿病、心臟保護、抗焦慮、改善失眠、提升甲狀腺活性、增加肌肉力量。

魏士航在臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，想要消除所有壓力是不可能的，我們能做的就是提升調節壓力的能力，如正念訓練、冥想、瑜珈、森林浴、音樂治療、休閒治療等。另外，攝取含有「適應原」的物質，如南非醉茄，也能夠幫助我們平衡生理的功能，提升身體整體的抗壓能力。

魏士航引述研究內容指出，南非醉茄（Withania somnifera）原產於印度，所以也叫做印度人蔘（Ashwagandha），是被廣泛研究的適應原。它裡面具有活性的物質是醉茄內酯，有10種潛在的健康促進效果。

南非醉茄10大好處

●神經保護與抗神經退行性疾病作用：南非醉茄能調節發炎反應，減少神經系統發炎，提供神經保護。它被發現能減少大腦中的β-類澱粉蛋白，改善阿茲海默症患者的行為功能。除此之外也能增強多巴胺受體的活性，並降低神經元的氧化損傷，改善帕金森症患者的運動功能。

●抗發炎與免疫調節作用：南非醉茄因其抗氧化、免疫調節以及減少發炎路徑活化的能力而被認為具有抗發炎的效果。研究發現它對許多發炎相關的疾病，包括心血管疾病、肺部疾病、自體免疫疾病、糖尿病、癌症和神經退化性疾病，都具有潛在的治療效果。

●抗菌作用：南非醉茄具有顯著的抗菌性，被發現能抑制多種抗藥性細菌的生長，如多重抗藥性的金黃色葡萄球菌和腸球菌。此外，研究顯示它還能有效對抗革蘭氏陰性細菌，如大腸桿菌、變形桿菌和綠膿桿菌等。

●抗癌作用：研究顯示，醉茄內酯能誘導癌細胞凋亡來發揮作用。因此在乳癌、結腸癌、肺癌、前列腺癌和血癌的研究中，都被發現南非醉茄有抗癌的能力。

●抗糖尿病作用：有少數的研究發現，南非醉茄具有穩定血糖的潛力，同時也具有調控血脂的能力。

●保護心臟：在動物實驗中，低劑量的南非醉茄被發現具有抗氧化和減少細胞凋亡的功能，使其具備心臟保護效果。

●改善失眠狀況：南非醉茄萃取物能夠顯著改善睡眠品質、醒來後的精神和整體健康狀況。

●抗焦慮與抗壓作用：藉由皮質醇分泌的調節以及它抗氧化和抗發炎的特性，南非醉茄可以顯著減少焦慮，提升個體對壓力環境的適應能力。

●提升甲狀腺活性：南非醉茄不含碘，因此無法直接刺激甲狀腺產生甲狀腺素。但會透過抗氧化作用改善甲狀腺的功能，對亞臨床甲狀腺低下有明顯幫助。

●增加肌肉力量：研究顯示南非醉茄的補充不僅能顯著提高肌肉力量和心肺功能，還能幫助減少體脂肪並加速運動後的恢復。

魏士航補充，除了少數肝毒性的案例報告外，南非醉茄的使用是安全且具有許多健康益處的。然而，有6類人不建議使用，孕婦甲狀腺亢進前列腺癌自體免疫疾病正在使用鎮靜劑以及抗癲癇藥物的人。

最後，魏士航提醒，這類適應原雖然能夠幫助我們提升面對壓力的能力、找回身體的平衡，但更重要的還是要建立良好的生活型態。當我們吃得健康、睡得好、規律運動，同時找到適合自己的舒壓法，才會有能力與壓力共處，取得長期的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中