健康網》「抗骨鬆」3要點！ 避免久坐 多吃「這些」補鈣

國健署說，多攝取骨骼健康所需的乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻（左），及小魚乾（右）和深綠色蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年10月20日是世界骨質疏鬆日。國民健康署在臉書專頁發文提醒民眾，重視骨骼健康，更要從年輕時開始「儲存骨本」，延緩骨質疏鬆症的發生。強健骨骼可以規律運動訓練，每週至少運動150分鐘；攝取健康飲食，補充鈣質、維生素D3及蛋白質，如黑芝麻、小魚乾等；良好生活習慣，避免吸菸、飲酒、久坐。

國健署指出，骨質疏鬆症常被稱為「無聲的殺手」，會使得骨骼變得脆弱，使原本緻密的骨骼，形成許多孔隙，導致中空疏鬆的現象。增加因輕微跌倒、碰撞而引發骨折的風險，進而影響生活行動能力，嚴重者甚至可能失能，危及生命。

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掌握保骨3秘訣

規律運動訓練：每週至少運動150分鐘，從事負重運動可增加，骨密度和強健肌肉，如健走、慢跑、爬樓梯等，具有對抗地心引力之運動。

攝取健康飲食：多攝取骨骼健康所需的，鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻，及小魚乾和深綠色蔬菜等，並保持適當體重。

良好生活習慣：不吸菸、減少飲酒、避免久坐生活方式。建議每週2-3次，每次10-20分鐘的適當日曬（避開日光直射時段），以補充維生素D，促進鈣的吸收。

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