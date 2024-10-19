健康網》愛吃辣大腦決定 專家：如同香菜

你也愛吃辣嗎？有研究發現，部分人吃辣，腦內主責快樂的區塊會發亮。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人熱愛吃韓國泡菜（辛奇）、麻辣鍋等辣味料理，點大辣最過癮；然有不少人連一點點的辣味都難以忍受，舌頭碰到就狂喝水。研究發現，對辣味的忍受度與腦部有極大關聯，愛吃辣的人，只要吃辣就感到愉悅，反之怕吃辣的人，腦中的疼痛感會大幅上升；就如香菜，有些人連一點都不肯吃。

外媒《CNN》報導，《PLOS生物學》（PLOS Biology）期刊發表一項研究：他們找了24位熱愛吃辣的人，與22位不喜歡吃辣的人品嘗辣醬，並掃描他們的大腦。在大腦成像過程中，所有人都品嘗30款從溫和到重辣的辣醬並且喝水。不過這些辣醬的外觀被調過顏色，辣椒被P圖，讓受試者「看」不出辣度。

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研究發現，對喜歡辛辣的人中，吃辣時腦部的愉悅感變亮：愈辣，愉悅感愈強烈。相反的，對不愛吃辣的人來說，這無疑是痛苦的經歷：只要吃到辣，腦中表現痛苦的部分就會發亮，且愈辣愈痛苦。中國上海華東師範大學心理與認知科學研究院的研究員羅益（Yi Luo）表示，「即使相同的刺激，負面預期也會強烈放大大腦的疼痛反應。顯示我們對不適的預期，將加劇疼痛感。」

俄亥俄州可里夫蘭診所臨床心理學家蘇珊阿爾伯斯（Susan Albers）表示，有不少原因顯示為何我們不喜歡某樣食物，例如很多人很厭惡香菜的味道，有些人卻很愛吃。「有些可能是對食物的期望，也有些是生理機能。你的口味就像指紋，獨一無二。」當然蘇珊提醒，若吃辣後心跳很快或大量出汗，應即刻停止。

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