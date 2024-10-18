健康網》台味麵食熱量速查！ 高血壓者慎吃牛、羊肉麵

營養師表示，1碗紅燒牛肉麵，熱量有870大卡，若真想吃牛肉麵，建議以清燉湯底為主；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃麵嗎？營養師高敏敏近日在其臉書專頁「高敏敏營養師」上分享了台味麵食的熱量資訊，幫助上班族在選擇午餐時做出更健康的選擇。她強調，麵食配上湯、青菜和肉類，是許多人的最愛，但麵的熱量和營養成分差異頗大，高血壓者尤其要注意高熱量的紅燒牛肉麵、羊肉麵。

高敏敏指出，雖然一碗麵的澱粉量約等於半碗飯，但不同製作方式的麵食熱量差異也很大。她提供了各種麵食的熱量參考，並將它們分為高熱量、中熱量和低熱量3個區域：

請繼續往下閱讀...

高熱量區

●高血壓者注意：紅燒牛肉麵870kca、羊肉麵715大卡。

●限制醣者注意：大滷麵850大卡、肉羹麵710大卡、酸辣湯麵600大卡。

●高血脂者注意：排骨酥麵750大卡。

●急性痛風注意：蝦仁炒麵620大卡。

中熱量區

●高血壓者注意：鵝肉湯麵580大卡、鍋燒意麵550大卡、麻油雞麵478大卡、鴨肉麵430大卡。

●高膽固醇注意：餛飩麵535大卡。

●高血脂者注意：醬燒沙茶麵535大卡、炸醬面434大卡。

●限制醣者注意：黑胡椒麵474大卡、蘑菇麵453大卡、三杯雞丁麵447大卡。

●急性痛風注意：蛤仔麵435大卡。

低熱量區

●限制醣者注意：宮保雞丁麵423大卡、蚵仔麵線415大卡、陽春麵360大卡。

●高血脂者注意：榨菜肉絲麵400大卡

●高血壓者注意：四物雞湯麵396大卡、台南意麵380大卡、香菇雞湯麵373大卡、雞絲麵335大卡、擔仔麵282大卡。

●高膽固醇注意：叉燒麵301大卡。

她建議喜愛牛肉麵的朋友選擇清燉湯底，並避免紅燒或番茄口味的選擇，以降低熱量攝取。選擇粗麵條也是更健康的選擇，因為它們能提供更好的飽足感和嚼勁。

此外，高敏敏提醒，麵食中的湯不必喝光，因為它可能含有多餘的油脂。她特別警告，含有勾芡的麵食如肉羹麵和蚵仔麵線可能會快速提升血糖，並促進肥胖。為了保持營養均衡，營養師建議在麵食中加入蛋和蔬菜，以提升營養素攝取，避免身體進入發炎狀態，並維護免疫力。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法