健康網》「果乾」營養低、易吃過量！ 國健署曝「4缺點」

國健署提到，市售的果乾，有時候為了有更好的口感，可能會添加精製糖、調味料，來增添風味，導致吃入更多精製糖與熱量；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人平常水果吃的不多，覺得可以買個果乾來補足營養，真的可以這樣嗎？國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，果乾在烘乾的過程中，部分營養素會流失；果乾含有的水分很低，如果有吃就要更注意飲水量；為了讓果乾變更好吃，可能會添加精製糖、調味料；果乾體積較小，很容易一口接著一口，而不小心吃過量。

市售果乾與新鮮水果差別

●營養素

國健署指出，有些營養素怕熱，像是維生素C、葉酸、花青素等，這些營養素會因為高溫而減少。所以果乾在烘乾的過程中，可能會造成部分營養素流失，還是直接攝取新鮮水果，營養會更完整。

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●水分

國健署說，新鮮水果水分含量高，在吃水果的同時，也能補充更多的水分；而果乾含有的水分非常低，如果有吃果乾，要更加注意平常的飲水量！

國健署說，如果考量的是方便性問題，可以挑選好攜帶、可以室溫保存的小番茄、葡萄，或是香蕉等水果；示意圖。（圖取自freepik）

市售果乾隱藏的小陷阱

●調味

國健署提到，市售的果乾，有時候為了有更好的口感，可能會添加精製糖、調味料，來增添風味（例如太酸的水果，可能會加糖平衡），導致吃入更多精製糖與熱量，反而影響健康。記得購買時，可以先查看營養標示，確認成分。

●吃超過份量

國健署說，果乾乾燥後，體積會比原本的新鮮水果小很多，有時候一整包拿在手上，沒有特別注意，一口一口接著吃，很容易吃過量！建議大家想要補充水果，還是以新鮮水果為主，不建議用果乾取代。

國健署說，如果考量的是方便性問題，可以挑選好攜帶、可以室溫保存的小番茄、葡萄，或是香蕉等水果。記得每餐水果拳頭大的原則，一起從新鮮水果中，攝取更完整的營養！

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