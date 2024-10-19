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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆製品低熱量助減脂！ 營養師：補鈣還保留肌肉量

2024/10/19 07:31

蔡宜方說，豆製品退冰迅速，搭配多種食材也毫不費力。（圖取自蔡宜方臉書）

蔡宜方說，豆製品退冰迅速，搭配多種食材也毫不費力。（圖取自蔡宜方臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆製品好處多！營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」中分享了豆製品的多重健康益處，並建議將其納入減重飲食計劃。她指出，豆製品如豆腐、豆干和豆皮，不僅是低熱量和植物性蛋白質的優質來源，還富含鈣質，能在減脂過程中幫助保留肌肉量。

蔡宜方說，在颱風天不想外出購物或平時想快速準備一餐時，豆製品更是理想的選擇。蔡宜方提到，豆製品退冰迅速，搭配多種食材也毫不費力。例如，這次她將剩下的青椒與豆製品搭配，變身為美味的青椒炒麵腸。根據國健署的資料，豆製品的好處不僅於此：

●優質蛋白質：豆製品完整含有人體必需的胺基酸，是優質蛋白質的來源。

●環境友善：豆類的生長週期較肉類短，且其溫室氣體排放量低於肉類，對環境影響相對較小。

●低飽和脂肪：豆製品主要由不飽和脂肪酸組成，能降低心血管疾病風險。

●膳食纖維：豆製品含有的膳食纖維能促進腸胃蠕動，且其中的寡糖可供腸道菌發酵利用。

●不含膽固醇：植物性食物不含膽固醇，且其結構類似的植物固醇能減少其他食物中的膽固醇被人體吸收。

蔡宜方建議，減重人士不妨在飲食中加入豆製品，以便獲得這些健康益處，並達到減脂與增肌的雙重效果。

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