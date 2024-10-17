限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》用吃抗「肺癌」！ 營養師曝飲食風險「紅綠區」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肺癌長年穩居癌症死亡的頭號殺手，原因除了公認的吸菸外，飲食習慣也在悄悄影響肺部的健康。營養師楊斯涵表示，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區，綠燈區為蔬菜、水果、全榖雜糧如麥片、發酵乳製品及地中海飲食；紅燈區則注意牛肉、燒烤及油炸肉類、啤酒、西式飲食。
楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，台灣與西方國家的肺癌發生率不同，女性發生率特別高，而有抽菸的比率不到50％，肺癌初期毫無症狀，需要進行低劑量的低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT），是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。
請繼續往下閱讀...
楊斯涵表示，根據飲食部分相關研究發現，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區。
綠燈區
●蔬菜：蔬菜含有多種抗氧化物質，如維生素A、C、E以及植化物，如：吲哚等。
●水果：含有多種維生素、礦物質及黄酮類化合物。
●麥片：富含膳食纖維，研究已證實與癌症風險降低有關，有助维持腸道健康。
●發酵乳製品：如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助。
●地中海飲食：富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒的地中海飲食有助抗發炎、抗氧化。
紅燈區
●牛肉：紅肉富含血色素及鐵，可能增加氧化壓力。
●燒烤／油炸肉類：烤肉或燒烤時，會形成多環芳香烴（PAHs）可能，導致DNA突變增，加癌症发病風險。
●啤酒：不同酒精種類或量在研究上有不同發現，超過30克酒精增加肺癌風險，反而紅酒反有保護作用。
●西式飲食：西式飲食特徵是高脂肪、高糖、高精緻碳水化合物、高鹽、高加工食物。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應