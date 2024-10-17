自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》用吃抗「肺癌」！ 營養師曝飲食風險「紅綠區」

2024/10/17 18:05

營養師表示，地中海飲食富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒，有助抗發炎、抗氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，地中海飲食富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒，有助抗發炎、抗氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌長年穩居癌症死亡的頭號殺手，原因除了公認的吸菸外，飲食習慣也在悄悄影響肺部的健康。營養師楊斯涵表示，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區，綠燈區為蔬菜、水果、全榖雜糧如麥片、發酵乳製品及地中海飲食；紅燈區則注意牛肉、燒烤及油炸肉類、啤酒、西式飲食。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，台灣與西方國家的肺癌發生率不同，女性發生率特別高，而有抽菸的比率不到50％，肺癌初期毫無症狀，需要進行低劑量的低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT），是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。

楊斯涵表示，根據飲食部分相關研究發現，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區。

綠燈區

●蔬菜：蔬菜含有多種抗氧化物質，如維生素A、C、E以及植化物，如：吲哚等。

●水果：含有多種維生素、礦物質及黄酮類化合物。

●麥片：富含膳食纖維，研究已證實與癌症風險降低有關，有助维持腸道健康。

●發酵乳製品：如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助。

營養師表示，發酵乳製品如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，發酵乳製品如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●地中海飲食：富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒的地中海飲食有助抗發炎、抗氧化。

紅燈區

●牛肉：紅肉富含血色素及鐵，可能增加氧化壓力。

●燒烤／油炸肉類：烤肉或燒烤時，會形成多環芳香烴（PAHs）可能，導致DNA突變增，加癌症发病風險。

●啤酒：不同酒精種類或量在研究上有不同發現，超過30克酒精增加肺癌風險，反而紅酒反有保護作用。

●西式飲食：西式飲食特徵是高脂肪、高糖、高精緻碳水化合物、高鹽、高加工食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中