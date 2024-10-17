健康網》用吃抗「肺癌」！ 營養師曝飲食風險「紅綠區」

營養師表示，地中海飲食富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒，有助抗發炎、抗氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌長年穩居癌症死亡的頭號殺手，原因除了公認的吸菸外，飲食習慣也在悄悄影響肺部的健康。營養師楊斯涵表示，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區，綠燈區為蔬菜、水果、全榖雜糧如麥片、發酵乳製品及地中海飲食；紅燈區則注意牛肉、燒烤及油炸肉類、啤酒、西式飲食。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，台灣與西方國家的肺癌發生率不同，女性發生率特別高，而有抽菸的比率不到50％，肺癌初期毫無症狀，需要進行低劑量的低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT），是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。

請繼續往下閱讀...

楊斯涵表示，根據飲食部分相關研究發現，可以將肺癌飲食風險因子，分為綠燈區及紅燈區。

綠燈區

●蔬菜：蔬菜含有多種抗氧化物質，如維生素A、C、E以及植化物，如：吲哚等。

●水果：含有多種維生素、礦物質及黄酮類化合物。

●麥片：富含膳食纖維，研究已證實與癌症風險降低有關，有助维持腸道健康。

●發酵乳製品：如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助。

營養師表示，發酵乳製品如乳酪，含有益生菌對免疫系統有幫助；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●地中海飲食：富含蔬果、豆類、橄欖油及紅酒的地中海飲食有助抗發炎、抗氧化。

紅燈區

●牛肉：紅肉富含血色素及鐵，可能增加氧化壓力。

●燒烤／油炸肉類：烤肉或燒烤時，會形成多環芳香烴（PAHs）可能，導致DNA突變增，加癌症发病風險。

●啤酒：不同酒精種類或量在研究上有不同發現，超過30克酒精增加肺癌風險，反而紅酒反有保護作用。

●西式飲食：西式飲食特徵是高脂肪、高糖、高精緻碳水化合物、高鹽、高加工食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法