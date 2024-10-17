健康網》換季過敏好惱人！ 營養師教「這樣吃」舒緩

營養師表示，維生素E可在富含好油脂的食材中找到，如鮭魚。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到換季或潮濕時節時，一直打噴嚏、擤鼻涕，經常鼻子癢、眼睛紅又腫真的好痛苦。營養師李婉萍提到，過敏難受時，可以挑選特定營養素的食材舒緩過敏，像是富含維生素C的芭樂、木瓜、柳丁等；含有豐富維生素E的好油脂食材，如鮭魚、秋刀魚、酪梨也可多吃含有槲皮素的洋蔥、蘋果、番茄、葡萄、莓果，並透過曬太陽補充維生素D。

關於過敏症狀，李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，過敏是一種身體防衛機制，當免疫系統偵測到可能危險因子，會產生過度反應，像是呼吸道不舒服、瘋狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞、眼睛紅癢、黑眼圈，或是皮膚乾癢、腫脹，腸胃不適等皆為常見症狀，除此之外，嚴重者甚至會呼吸困難、氣喘，還有過敏性休克。

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吃什麼可以舒緩過敏？李婉萍提及，即使盡力去除可能的環境過敏原還是很難受時，可挑選特定營養素的食材，來強化身體抵抗過敏的能力。

●維生素C：可透過食用白肉或紅肉芭樂、木瓜、奇異果、柳丁等水果，又或者是苦瓜、青花菜、芥藍等蔬菜。

●維生素D：透過曬太陽補充。

營養師指出，平常可透過曬太陽補充維生素D；圖為情境照。（圖取自freepik）

●維生素E：可在富含好油脂的食材中找到，如鮭魚、秋刀魚、酪梨等。

●槲皮素：洋蔥、蘋果、番茄、葡萄，或是莓果等含有槲皮素。

常見引發慢性過敏的食材，李婉萍說明，許多人可能沒有做過過敏原檢測，因此容易不知道自己對於何種食物。她提到，常見過敏原食材為花生、雞蛋、牛奶和小麥，但會不會過敏，需依個人體質判斷。

李婉萍說，根據調查顯示，年輕人過敏機率較高，推測是飲食營養不均、膳食纖維不足，加上生活壓力大，讓腸胃功能無法完全發揮。

她解釋，當身體不能吸收多樣性的營養素，就會不夠強壯，容易出現警報狀態，過敏也更難改善，因此除了到醫療院所進行過敏原檢測，並主動避開自己的過敏原外，飲食上也需營養均衡。

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