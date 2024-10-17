自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》換季過敏好惱人！ 營養師教「這樣吃」舒緩

2024/10/17 19:49

營養師表示，維生素E可在富含好油脂的食材中找到，如鮭魚。（圖取自freepik）

營養師表示，維生素E可在富含好油脂的食材中找到，如鮭魚。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到換季或潮濕時節時，一直打噴嚏、擤鼻涕，經常鼻子癢、眼睛紅又腫真的好痛苦。營養師李婉萍提到，過敏難受時，可以挑選特定營養素的食材舒緩過敏，像是富含維生素C的芭樂、木瓜、柳丁等；含有豐富維生素E的好油脂食材，如鮭魚、秋刀魚、酪梨也可多吃含有槲皮素的洋蔥、蘋果、番茄、葡萄、莓果，並透過曬太陽補充維生素D。

關於過敏症狀，李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，過敏是一種身體防衛機制，當免疫系統偵測到可能危險因子，會產生過度反應，像是呼吸道不舒服、瘋狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞、眼睛紅癢、黑眼圈，或是皮膚乾癢、腫脹，腸胃不適等皆為常見症狀，除此之外，嚴重者甚至會呼吸困難、氣喘，還有過敏性休克。

吃什麼可以舒緩過敏？李婉萍提及，即使盡力去除可能的環境過敏原還是很難受時，可挑選特定營養素的食材，來強化身體抵抗過敏的能力。

●維生素C：可透過食用白肉或紅肉芭樂、木瓜、奇異果、柳丁等水果，又或者是苦瓜、青花菜、芥藍等蔬菜。

●維生素D：透過曬太陽補充。

營養師指出，平常可透過曬太陽補充維生素D；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，平常可透過曬太陽補充維生素D；圖為情境照。（圖取自freepik）

●維生素E：可在富含好油脂的食材中找到，如鮭魚、秋刀魚、酪梨等。

●槲皮素：洋蔥、蘋果、番茄、葡萄，或是莓果等含有槲皮素。

常見引發慢性過敏的食材，李婉萍說明，許多人可能沒有做過過敏原檢測，因此容易不知道自己對於何種食物。她提到，常見過敏原食材為花生、雞蛋、牛奶和小麥，但會不會過敏，需依個人體質判斷。

李婉萍說，根據調查顯示，年輕人過敏機率較高，推測是飲食營養不均、膳食纖維不足，加上生活壓力大，讓腸胃功能無法完全發揮。

她解釋，當身體不能吸收多樣性的營養素，就會不夠強壯，容易出現警報狀態，過敏也更難改善，因此除了到醫療院所進行過敏原檢測，並主動避開自己的過敏原外，飲食上也需營養均衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中