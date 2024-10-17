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健康網》3招提升代謝靈活性！ 低碳飲食也不必挨餓

2024/10/17 16:24

蕭捷健指出，參加低強度、長時間的運動，例如超慢跑，有助於增加粒線體的數量和功能，從而提高脂肪燃燒效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健指出，參加低強度、長時間的運動，例如超慢跑，有助於增加粒線體的數量和功能，從而提高脂肪燃燒效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要增加燃脂能力，碳水少吃也不會餓，如何改善代謝靈活性是關鍵！三樹金鶯診所的體重管理主治醫師蕭捷健近日在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享了3個有效提升代謝靈活性的方法，幫助人們在低碳飲食中避免饑餓感，從而增加燃脂能力。

蕭捷健指出，許多人在低碳日中，因為過少攝取碳水化合物，常常會感到饑餓，這主要是由於身體的代謝靈活性變差。當身體無法有效切換能量來源時，即使減少澱粉攝取，身體仍會渴望醣類，這可能導致能量不足、低血糖、心悸和頭暈等問題。

根據醫師說明，經過6週的低碳飲食訓練，參加者的體重減少了6公斤，體脂降低了4%，並且肌肉量有所增加。最重要的是，這些學員在每週執行2天低碳日的過程中，能夠順利燃燒脂肪而不感到饑餓。

為什麼代謝靈活性變差？

代謝靈活性下降的原因多樣，包括長期攝取過多或過少的碳水化合物、缺乏運動，以及像COVID-19這樣的重大疾病影響。這些因素都會使身體的代謝能力變得僵化，難以靈活切換能量來源。蕭捷健提到，粒線體在這個過程中扮演了關鍵角色。作為細胞的能量工廠，粒線體負責將食物轉化為能量。如果粒線體功能受損，身體便難以有效利用脂肪，並可能造成血糖代謝問題，這也是糖尿病患者代謝靈活性差的原因之一。

如何提升代謝靈活性？

蕭捷健提供了幾個簡單的步驟，幫助人們提升代謝靈活性：

●飲食調整：平衡高碳運動日和低碳燃脂日，定期執行。

●補充輔酶Q10：這種補充品可以幫助粒線體更有效地運作，提升能量代謝。

●Zone 2運動：參加低強度、長時間的運動，例如超慢跑，有助於增加粒線體的數量和功能，從而提高脂肪燃燒效率。

這些方法不僅能幫助提升代謝靈活性，還能改善整體健康，讓你在減重過程中不必忍受饑餓感，同時增加體力，希望改善健康的人都能養成代謝靈活的體質。

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