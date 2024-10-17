帶狀疱疹讓你痛不停 年紀大、免疫力降容易「皮蛇」上身

奇美皮膚科主治醫師陳麒亘建議高風險族群施打非活性重組帶狀疱疹疫苗。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕坊間所稱的「皮蛇」，就是帶狀疱疹，一旦被纏身，常令人疼痛不已。奇美醫學中心提醒，病毒可能在年紀較大，或者免疫力下降的時候活化，導致症狀出現，嚴重的話，甚至會造成各種併發症，籲請高風險族群注意，接種疫苗提升自我保護。

奇美皮膚科主治醫師陳麒亘指出，常見的皮膚疱疹病毒感染，大致分為單純疱疹病毒或帶狀疱疹病毒所導致的感染症，前者所造成的疾病，較為人熟知就是唇疱疹與生殖器疱疹，之後蔓延到皮膚其他地方。

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陳麒亘提到，帶狀疱疹病毒則是引起帶狀疱疹的元兇，亦即皮蛇，症狀較為嚴重，甚至影響到眼睛、聽覺等平衡系統或中樞神經系統等，侵襲全身，不可輕忽。

陳麒亘說，無論帶狀疱疹病毒或單純疱疹病毒，都可能出現瀰漫性症狀，有糖尿病與高血壓的61歲王姓婦人，胸壁右邊突然出現多顆疼痛性水疱，隔天又於左側腹部、背部、四肢、頭皮、嘴唇，以及口腔內等都驚見病灶；有的水疱破裂變傷口，或乾掉結痂。

由於病灶一直增多，王女到奇美就醫，陳麒亘診斷為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」，隨即安排住院，接受全身性抗病毒藥物治療，1週後大多水皰都結痂掉落，疼痛狀況獲得有效改善。

陳麒亘表示，當出現瀰漫性感染時，除了主要受影響的皮膚區域之外，還會蔓延至身體其他較遠，且不連續的部位，並出現20顆以上的病灶。

陳麒亘呼籲，無論何種情形，一旦發現瀰漫性病症，就是變嚴重的徵兆，常見於重病，或者免疫功能低下的病人身上，當下需要住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療，以防病毒擴及體內其他器官系統，讓傷害加劇。

陳麒亘建議50歲以上的成人，還有18到50歲具有罹患帶狀疱疹高風險的族群，施打2劑非活性重組帶狀疱疹疫苗，根據臨床試驗，證實具有良好的保護效果。

至於已經罹患帶狀疱疹的病人，雖然短期內再感染機會不高，但長期來看，復發的風險仍然存在，也應在急性期緩解後，再進行接種，提升免疫力；目到疫苗沒有健保給付，需要自費。

帶狀皰疹發作。（奇美醫學中心提供）

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