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帶狀疱疹讓你痛不停 年紀大、免疫力降容易「皮蛇」上身
〔記者吳俊鋒／台南報導〕坊間所稱的「皮蛇」，就是帶狀疱疹，一旦被纏身，常令人疼痛不已。奇美醫學中心提醒，病毒可能在年紀較大，或者免疫力下降的時候活化，導致症狀出現，嚴重的話，甚至會造成各種併發症，籲請高風險族群注意，接種疫苗提升自我保護。
奇美皮膚科主治醫師陳麒亘指出，常見的皮膚疱疹病毒感染，大致分為單純疱疹病毒或帶狀疱疹病毒所導致的感染症，前者所造成的疾病，較為人熟知就是唇疱疹與生殖器疱疹，之後蔓延到皮膚其他地方。
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陳麒亘提到，帶狀疱疹病毒則是引起帶狀疱疹的元兇，亦即皮蛇，症狀較為嚴重，甚至影響到眼睛、聽覺等平衡系統或中樞神經系統等，侵襲全身，不可輕忽。
陳麒亘說，無論帶狀疱疹病毒或單純疱疹病毒，都可能出現瀰漫性症狀，有糖尿病與高血壓的61歲王姓婦人，胸壁右邊突然出現多顆疼痛性水疱，隔天又於左側腹部、背部、四肢、頭皮、嘴唇，以及口腔內等都驚見病灶；有的水疱破裂變傷口，或乾掉結痂。
由於病灶一直增多，王女到奇美就醫，陳麒亘診斷為「瀰漫性帶狀疱疹病毒感染」，隨即安排住院，接受全身性抗病毒藥物治療，1週後大多水皰都結痂掉落，疼痛狀況獲得有效改善。
陳麒亘表示，當出現瀰漫性感染時，除了主要受影響的皮膚區域之外，還會蔓延至身體其他較遠，且不連續的部位，並出現20顆以上的病灶。
陳麒亘呼籲，無論何種情形，一旦發現瀰漫性病症，就是變嚴重的徵兆，常見於重病，或者免疫功能低下的病人身上，當下需要住院接受靜脈注射抗病毒藥物治療，以防病毒擴及體內其他器官系統，讓傷害加劇。
陳麒亘建議50歲以上的成人，還有18到50歲具有罹患帶狀疱疹高風險的族群，施打2劑非活性重組帶狀疱疹疫苗，根據臨床試驗，證實具有良好的保護效果。
至於已經罹患帶狀疱疹的病人，雖然短期內再感染機會不高，但長期來看，復發的風險仍然存在，也應在急性期緩解後，再進行接種，提升免疫力；目到疫苗沒有健保給付，需要自費。
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