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少吃多活？研究：限制卡路里延長壽命 但並非人人適用

2024/10/17 14:18

新研究指出，限制卡路里或能延長壽命，但基因扮演決定性角色；圖為情境照。（圖取自freepik）

新研究指出，限制卡路里或能延長壽命，但基因扮演決定性角色；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕限制卡路里攝取是否能延長壽命？美國國家老化研究所（National Institute on Aging）資助的一項最新研究，針對近千隻老鼠進行大規模實驗，結果顯示答案是肯定的，但效果並非普遍適用。 這項由美國研究團隊進行的研究發現，限制卡路里攝取雖能降低體重、改善新陳代謝，但對部分個體而言，可能伴隨健康風險。

許多研究已證實，從猴子、果蠅到老鼠和線蟲等各種動物，在限制卡路里攝取後，壽命都能延長。 然而，由於人體臨床研究的倫理和挑戰，目前難以斷定限制卡路里攝取是否也能延長人類壽命。 一些觀察性研究採用較為溫和的卡路里限制方式，例如間歇性斷食，顯示飲食限制可能降低過早死亡的風險，並有助於減重、降低體脂肪，以及減緩心血管代謝風險。 但由於樣本數有限，且研究時間相對較短，難以確定這些變化是否直接導致壽命延長。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項研究評估了不同程度的卡路里限制和間歇性斷食對960隻基因多樣化的雌性老鼠的影響，證實了先前許多研究的結果：偶爾讓身體處於輕微飢餓狀態，確實能略微延長壽命。 在卡路里攝取量大幅減少的組別中，老鼠在18個月大時的體重，平均比6個月大時的體重減少近4分之1；而正常飲食組的老鼠體重則增加了超過4分之1。 值得注意的是，嚴格限制卡路里攝取的老鼠平均壽命比正常飲食組延長了約9個月，增幅超過3分之1。

然而，平均數據並無法反映各組別內部的差異。 在嚴格限制卡路里攝取的組別中，部分老鼠的壽命差異很大，有些甚至比正常飲食組的老鼠死得早，顯示新陳代謝的調節可能並非延長壽命的主要原因。事實上，在限制卡路里攝取的組別中，體重維持較高的老鼠反而傾向於壽命更長，這暗示體重控制可能不是延長壽命的主要因素。

研究指出，基因在決定老鼠壽命長短方面，扮演著更重要的角色。在壓力處理過程中體重維持較高的老鼠，以及具有較高比例的抗感染白血球和較低紅血球大小變異數的老鼠，壽命相對較長。換句話說，具有強健體質、良好免疫力以及穩定生理機能的老鼠，更容易克服生活壓力，並活得更久。

為何規律斷食或減少卡路里攝取能延長部分老鼠的壽命，目前仍是一個待解之謎。 顯然，這是一個複雜的因素相互作用的過程，其與體重減輕和新陳代謝的關係，可能比我們想像的更加間接。 雖然老鼠和人類的生理機制可能存在差異，但這項研究仍值得我們重新思考飲食、健康和壽命的關係。 即使基因最終決定我們壽命長短，維持良好的健康狀況，或許比單純延長壽命更為重要。 這項研究發表於《自然》（Nature）期刊。

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