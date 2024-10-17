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野外聚餐吃熊肉！10人眼臉腫脹 竟是這種罕見疾病

2024/10/17 13:14

美國傳出民眾食用未煮熟的熊肉，導致人感染旋毛蟲病（Trichinellosis）的案例；野熊示意圖。（美聯社資料照）

美國傳出民眾食用未煮熟的熊肉，導致人感染旋毛蟲病（Trichinellosis）的案例；野熊示意圖。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC，Centers for Disease Control and Prevention）最新報告指出，北卡羅來納州（North Carolina）山區於2023年11月舉辦的一場聚會中，由於食用未煮熟的熊肉，導致至少10人感染旋毛蟲病（Trichinellosis），出現眼睛及臉部腫脹等症狀。

《紐約郵報》報導，這場聚會共有22人參加，其中10人感染旋毛蟲病，他們都表示食用過受感染的熊肉。 旋毛蟲病是由旋毛蟲幼蟲（roundworm larvae）引起的一種罕見寄生蟲疾病，旋毛蟲幼蟲通常存在於食肉動物和雜食動物體內。 這些幼蟲會侵入小腸黏膜，發育成成蟲，引發發燒、嚴重肌肉酸痛和眼臉腫脹等症狀。

根據北卡羅來納州公共衛生部門報告，這10名患者年齡介於10歲到40歲之間，其中8人因出現頭痛、眼臉腫脹、噁心和／或腹瀉等症狀而就醫。

美國農業部指出，旋毛蟲病在美國曾較為常見，但在20世紀後期養豬方式改良後，感染案例大幅減少。 然而，近年來，隨著野生動物肉類消費的增加，旋毛蟲病的感染案例又開始增加，許多案例都與食用未煮熟的野生動物肉類有關。

值得注意的是，這並非唯一一起因食用未煮熟熊肉而導致旋毛蟲病爆發的案例。 2024年5月，一場家族聚餐中，6人因食用未煮熟的熊肉串而感染旋毛蟲病；2022年，加拿大也發生一起類似事件，6人感染旋毛蟲病，其中兩人並未食用熊肉，但研判是因食物交叉污染所致。

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