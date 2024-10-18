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健康網》生理痘好困擾？ 中醫師5招預防護理
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕生理痘困擾著許多女性，對此，翰醫堂新板中醫診所中醫師洪麗涵於臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文分享了5個簡單有效的預防與護理方法，並指出雖然生理痘主要是由荷爾蒙變化引起，但透過一些生活習慣的調整，仍可有效改善此問題。
●口味清淡：避免過量攝取油炸、辛辣和甜食等刺激性食物，保持飲食均衡，有助於減少皮膚問題。
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●充足睡眠：良好的睡眠能調節內分泌系統，對於皮膚健康至關重要。
●心情愉快：保持愉快的心情，減少壓力，因為壓力會導致皮脂腺分泌增加，進而影響肌膚狀況。
●溫和清潔：選擇適合自身膚質的洗面乳，保持每天早晚各清潔一次的習慣，避免過度清潔造成肌膚刺激。必要時可進行去角質，幫助清除老廢角質，通暢毛孔。
●適度保濕：確保肌膚保持在正常的濕度，有助於維持皮膚的正常角化，減少痘痘生成的可能性。
洪麗涵強調，這些方法雖然簡單，但能有效改善生理痘的困擾，建議女性朋友們在生活中養成良好的習慣，讓肌膚更加健康。
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