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健康 > 杏林動態

健康網》全球250所最佳醫院 第1名在美國、台灣1院入榜

2025/02/27 11:15

前5名皆在歐美，其中第一名為美國醫院，加拿大與瑞典各有一家入榜。（圖取自World's Best Hospitals 2025）

前5名皆在歐美，其中第一名為美國醫院，加拿大與瑞典各有一家入榜。（圖取自World's Best Hospitals 2025）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外媒評選全球最佳醫院「World’s Best Hospital 2025」，前5大醫院中美國佔了3家，1家在加拿大，1家則在瑞典。其中以台北榮總名列208名，同時是台灣區第1名。

外媒《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據平台「Statista」第7年合作評選頂尖醫院，編輯艾力克斯（Alexis Kayser）說明，根據Statista的數據，到 2026 年，全球醫院數量預計將達到215,977家，為了讓大眾更了解醫院，減少資訊落差，而進行這次評比。

World’s Best Hospital 2025」這份調查列出30國，包含澳洲、比利時、日本與台灣等國家的醫院，依照生活水準，預期壽命、人口數與醫院數量等因素來做評選；並針對上千名醫療專家做調查，融合患者的評比等，衡量出積分。

這次是第7次評比，共有2,445家醫院入選，最後從2400所醫院中評選出前250所醫院。其中台北榮總醫院為208名。另外，美國的梅奧醫院為第1名，克里夫蘭醫院為第2名，加拿大的多倫多綜合醫院為第3名。

除了全球總排名以外，「World’s Best Hospital 2025」同時有個別國家的排名。在國內醫院中。台北榮總為第一名，名列92.99%。其次為台大醫院，為92.51%，第3名為高雄長庚醫院，得分為90.54%；第4名林口長庚醫院為89.72%；第5名為台中榮總（89.43%）。

同時新聞週刊也說明評選的細節。新聞週刊說明，PROM為評量自己的健康與生活品質之問卷，透過邀請醫護人員（包含管理者）參與線上調查；同時納入患者的評論；並且以該國家當地的公共衛生品質作為指標。從2024年起，邀請國際健康評論聯盟「ICHOM」這個非營利組織，找出對患者有益的結果。最後依照同業推薦、病患體驗、PROM的實施狀況做評比。但新聞週刊也強調，A國拿90分的醫院，不一定比B國的87分醫院更好，反之亦然。

台北榮總在「World’s Best Hospital 2025」中排名第208名。（資料照）

台北榮總在「World’s Best Hospital 2025」中排名第208名。（資料照）

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