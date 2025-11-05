自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長年腎結石使腎功能喪失 腹腔鏡手術助患者擺脫腰痛、感染

2025/11/05 10:29

泌尿科醫師陳炫達提醒，平時多喝水、維持均衡飲食並定期追蹤影像檢查，是預防結石與腎功能惡化的重要關鍵。（北榮新竹分院提供）

泌尿科醫師陳炫達提醒，平時多喝水、維持均衡飲食並定期追蹤影像檢查，是預防結石與腎功能惡化的重要關鍵。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名患者長年因左腎反覆形成結石，導致結石不斷掉落至左側輸尿管，引起阻塞與劇烈疼痛；經台北榮總新竹分院泌尿科團隊審慎評估後，施行腹腔鏡左側腎臟切除術，病人術後恢復良好，預期可大幅改善長期腰痛與感染的問題。

北榮新竹分院泌尿科主任陳炫達表示，這名患者因左腎結石掉落左側輸尿管，陸續接受過多次體外震波碎石術與輸尿管鏡碎石手術，左側輸尿管仍逐漸狹窄，造成左腎嚴重水腫與腎實質變薄，腎功能幾近喪失。由於尿液無法順利自輸尿管排出，患者也屢次發生泌尿道感染與左側腰部不適，生活品質大受影響。

在充分評估與討論後，陳炫達與手術團隊決定採取腹腔鏡微創手術方式切除病變腎臟。此手術僅需數個小切口，藉由腹腔鏡器械進行操作，出血量少、術後疼痛輕微。手術順利完成後，病人情況穩定，術後若干天即出院返家。

陳炫達表示，長期腎結石若導致輸尿管阻塞，除了該側腎功能逐漸喪失之外，也可能造成疼痛與感染。若該腎臟已接近無功能狀態，反而容易成為細菌滋生的溫床，持續引起發炎與感染，嚴重時甚至產生膿瘍，必要時應考慮手術切除，以避免進一步的併發症。

陳炫達並提醒，腎結石的形成與飲水不足、高鹽高動物性蛋白飲食等因素有關。民眾若出現腰痛、血尿或頻繁泌尿道感染，應及早就醫檢查。平時多喝水、維持均衡飲食並定期追蹤影像檢查，是預防結石與腎功能惡化的重要關鍵。

台北榮總新竹分院泌尿科團隊為1名長年飽受左腎結石與反覆感染之苦的患者，施行腹腔鏡左側腎臟切除術。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院泌尿科團隊為1名長年飽受左腎結石與反覆感染之苦的患者，施行腹腔鏡左側腎臟切除術。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院泌尿科團隊為1名長年飽受左腎結石與反覆感染之苦的患者，施行腹腔鏡左側腎臟切除術。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院泌尿科團隊為1名長年飽受左腎結石與反覆感染之苦的患者，施行腹腔鏡左側腎臟切除術。（北榮新竹分院提供）

