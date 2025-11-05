台大兒醫住院醫師招11人來7人 李旺祚：2模式盼留住年輕醫師

台大兒童醫院。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕各大醫院兒科人力吃緊，近期網路流傳一份台大醫院住院醫師申請排名，其中兒科住院醫師錄取率達到100%，預計招募11人卻只來7人；醫師擔憂的是「沒人要來」的警訊。對此，台大兒童醫院院長李旺祚說，第一階段住院醫師招募人數與院內PGY人數有關，近期就會展開第二階段招募，屆時應可補足人力。

大醫院兒科醫師人力持續外流，北榮日前透露，4位兒科住院醫師將全數離院開業，另有一份台大醫院住院醫師申請排名資料顯示，「急、婦、兒」3科錄取率高達100%，等於有報就會收，但有醫師擔憂，這是反映出「沒有人要來」的警訊。

李旺祚指出，在健康台灣深耕計畫的支持下，台大兒童醫院增聘許多醫師、護理師、管理師等，尤其醫師方面，兒科希望增加近10名專案主治醫師，除進行臨床治療工作外，也負責推廣兒科智慧醫療、建立兒童疾病資料庫，精進台灣兒童醫療網。

李旺祚說，深耕計畫專案主治醫師目前已有3人報名，今天下午就有一波面試，且為將醫療網擴散出去，現階段不會一次就把主治醫師招滿，而是慢慢從北部擴展到南部、東部、離島，且希望明年底可以完成醫療網建構，提升整體兒童醫療水準。

此外，李旺祚提到，台大兒童醫院另也招募專任值班型主治醫師，因應住院醫師招募人數較少、病房值班人力吃緊的問題，近期已經招募到一位新生兒科醫師，預計從明年1月開始任職。

李旺祚指出，希望利用深耕計畫的專案主治醫師、例行的值班型主治醫師模式，可以讓更多醫師留在兒科體系，讓他們慢慢成長，5、6年後接替退休教授的職位，這樣的成長過程對他們會是最有利的，也讓兒童醫療持續精進。

至於住院醫師招募情況，李旺祚表示，醫院第一階段招募的住院醫師人數與醫院院內的畢業後一般醫學訓練（PGY）人數有關，PGY數量多，能招到的人自然就多，今年台大兒童醫院的PGY大約7人，都是對兒科醫療感興趣的優秀人才，因此這次招募也成功招到7人，預計第二階段招募後，就能補齊人力。

