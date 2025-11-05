新竹縣攜手大安醫院 街頭巡迴診療守護無家者

新竹縣政府推動「街頭巡迴診療合作計畫」，採公私協力，昨天首度由大安醫院帶領專業醫療團隊及行動X光巡迴車進駐新竹縣遊民收容中心。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府推動「街頭巡迴診療合作計畫」，採公私協力，昨（4）天首度由大安醫院帶領專業醫療團隊及行動X光巡迴車進駐新竹縣遊民收容中心，為街頭的無家者（街友）及收容安置個案辦理街頭診療與健康篩檢服務，藉由跨網絡合作，提升醫療可近性與遊民自我健康照護意識，建構社會安全支持網絡，實現「健康平權」的理念。

社會處表示，截至今年10月統計竹縣約有31位於街頭棲宿的遊民，主要分布竹北、竹東、新豐及湖口等地區，其中以竹北地區人數最多。為讓醫療服務更貼近實際需求，社會處特別結合大安醫院專業團隊進行外展服務，讓醫療資源能深入街頭與收容現場。

請繼續往下閱讀...

這次活動服務內容包括血壓、血糖等基本健康量測、醫師問診與健康諮詢、胸部X光檢查，以早期發現肺部疾病風險，並提供輕微外傷處理與健康衛教指導。透過X光巡迴車進駐現場，協助遊民初步掌握自身健康狀況，並獲得後續就醫建議，期能提升自我照顧能力，同時建立醫療轉介與社會支持的橋梁。

社會處長陳欣怡指出，無家者多因經濟困難與生活不穩定而缺乏醫療資源與健康意識，常延誤就醫時機。此次結合大安醫院醫療團隊與社工陪同機制，不僅讓遊民能在熟悉、安全的環境中接受基礎檢查，也由社工後續協助陪同就醫及轉介醫療院所，強化醫療可近性與就醫連結，確保服務不中斷，讓關懷不僅止於一次檢查，而能延伸為長期追蹤與陪伴。

未來縣府將持續與大安醫院合作，每季辦理一次外展式巡迴診療服務，並依據遊民分布狀況，輪流於竹北、竹東、新豐等地舉辦，逐步擴大服務覆蓋範圍。縣府將持續串聯醫療、社福與民間力量，推動健康促進與社會支持機制，讓每一位無家者都能在尊嚴與安全中獲得完整的照顧與關懷。

新竹縣政府採公私協力推動「街頭巡迴診療合作計畫」。（新竹縣政府提供）

大安醫院帶領專業醫療團隊及行動X光巡迴車進駐現場，為遊民及收容安置個案辦理診療等服務。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府採公私協力推動「街頭巡迴診療合作計畫」。（新竹縣政府提供）

大安醫院帶領專業醫療團隊及行動X光巡迴車進駐現場，為遊民及收容安置個案辦理診療等服務。（新竹縣政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法