健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

世界糖尿病日 衛生福利部澎湖醫院舉行衛教宣導活動

2025/11/05 09:42

衛生福利部澎湖醫院衛教宣導活動，讓民眾了解糖尿病國病預防及管理方式。（記者劉禹慶攝）

衛生福利部澎湖醫院衛教宣導活動，讓民眾了解糖尿病國病預防及管理方式。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕糖尿病已成為國病！根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康不容小覷，醫療負擔相當龐大。每年11月14日是「世界糖尿病日」，澎湖醫院希望藉由倡導「均衡飲食、適當運動、遵循醫療建議、健康社交型態」，在醫院大廳盛大舉辦「世界糖尿病日」衛教宣導活動。

此次活動以「提升糖尿病患者身心健康與生活品質」為核心，打破傳統單一衛教模式，由營養師、心導管室、社工室、安寧個管師及遠距個管師等跨領域專業團隊共同參與，帶動現場民眾跳「你7了沒」控糖舞，並設計趣味闖關遊戲，透過互動遊戲，提升大眾對糖尿病的管理認知。

活動中特別結合政風室的廉政宣導，將反詐騙與廉潔家園融入健康宣導中，提醒民眾不只顧血糖更要顧荷包！當長者與慢性病患家屬接獲推銷來路不明的「神藥」或「神奇療程」，應提高警覺與防詐能力，避免因求醫心切而落入陷阱，遵循醫療團隊的專業建議才能正確掌握自己的健康！

衛教室個管師徐佩玉提醒，糖尿病不僅是一種慢性病，更是一連串心血管、腎臟病變甚至癌症的風險指標。今年的世界糖尿病日，不只談如何控制血糖，更強調從心血管健康、癌症篩檢、身心靈安寧照護等面向，提供患者從生到老、從身到心的完整支持。同時透過加入廉政反詐宣導，讓患者在追求健康生活的同時，也能守護好自己的財產與權益，遠離詐騙。

衛生福利部澎湖醫院，舉辦世界糖尿病日衛教宣導活動。（記者劉禹慶攝）

衛生福利部澎湖醫院，舉辦世界糖尿病日衛教宣導活動。（記者劉禹慶攝）

