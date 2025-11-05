自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》控血糖3招 營養師：好食材正確吃 逆轉糖尿病

2025/11/05 10:11

營養師李婉萍建議，牛蒡含大量水溶性膳食纖維，消化時間變長，維持血糖穩定；且牛蒡茶製作簡便。（圖取自PhotoAC）

營養師李婉萍建議，牛蒡含大量水溶性膳食纖維，消化時間變長，維持血糖穩定；且牛蒡茶製作簡便。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近年飲食西化，大家經常以為自己飲食清淡，卻攝取過多的糖而不自知；更麻煩的是，就連你認知不甜的食物，也可能影響血糖。即使你不喜歡吃保健食品，沒有糖尿病，也該了解吃這些食物很可能影響血糖。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」分享，控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！

穩定血糖第1招：吃這4種經研究證實能幫助血糖的食物。

●富含Omega-3的魚類：魚類是人體要攝取優質蛋白質的良好來源，蛋白質能讓消化速度變慢，延長飽足感時間，也會讓餐後血糖不急速上升。美國糖尿病協會曾建議過：糖尿病患者每週可吃至少兩次富含Omega-3脂肪酸的鮭魚或沙丁魚。「海鮮一週怎麼吃？一次份量吃多少？」一週至少有兩餐本來吃紅肉可換成魚類，一餐魚的份量抓2個手掌大，種類則推薦鮭魚、鯖魚、秋刀魚。

●鷹嘴豆、紅薏仁：三者都屬於全穀雜糧類，是澱粉類。鷹嘴豆、紅薏仁有水溶性膳食纖維和抗性澱粉，而南瓜含有豐富膳食纖維，能幫助消化速度減緩，穩定餐後血糖值。「擔心血糖控制不好，是不是就不要吃澱粉？」錯！是要挑對澱粉食材，原則可以找纖維含量高的，原型蔬果中的澱粉作攝取。「營養師建議怎麼吃澱粉？」本來習慣吃飯、麵、麵包等精緻澱粉，可以換成南瓜、薏仁、鷹嘴豆，份量抓一餐一碗約煮熟200~250公克做代替。

●南瓜及南瓜子：南瓜本身就是含有豐富膳食纖維的全穀雜糧類，而南瓜籽除了有纖維，還富含鎂和健康的脂肪酸，兩者都對控制血糖有益處。建議份量：南瓜籽一天一湯匙，可以當下午茶點心吃。

●柑橘類水果：「橘子很甜，糖友真的可以吃嗎？」雖然許多柑橘類水果都相對較甜，但單以甜度來判斷糖友是否適合吃，未免有失公允。有研究顯示柑橘類水果除了含有纖維外，還有多酚物質、黃酮類化合物「橙皮苷」、「柚皮素」，有助於控制血糖。

美國糖尿病協會將柳橙、橘子、檸檬、柚子、葡萄柚等水果列為糖尿病的超級食品。當然不是能幫助控糖就可以無止盡吃，因為柑橘類水果帶點酸，所以建議飯後再吃、對於果酸有些人胃會不舒服就不要空腹吃。糖友份量一次一個拳頭大，一天兩份，不適合當點心吃。

穩定血糖第2招：吃飯順序原來會影響血糖？

李婉萍表示，一個便當裡有白飯、主食肉類、還有至少2-3樣的蔬菜，建議想控糖的人，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來吃。先吃肉類，再來青菜，最後才是飯。

李婉萍建議，「可以邊吃肉菜邊配飯嗎？」可以第一口先肉再菜最後飯，之後可以肉配菜邊配飯。這個進食順序，將醣類放在最後，有助延緩醣類被身體吸收的速度，讓胰島素不要太快分泌，進而有助血糖控制。

有很多小吃或夜市料理，像燴飯、炒飯、炒麵，整體澱粉比例過高，蔬菜、蛋白質都偏少，這些食物就很容易造成血糖波動，營養師建議可以額外加點燙青菜、豆干滷蛋等。

穩定血糖第3招：控糖時可以喝的飲料？營養師推薦2種飲品

想控制血糖，表示整體醣類攝取量都要考慮到，其中當然包含「糖類」。因次多數糖友是不喝飲料的，但想喝飲品怎麼辦？是否有控糖推薦的飲品？李婉萍推薦牛蒡茶和餅乾茶。

●牛蒡茶：牛蒡含大量水溶性膳食纖維，纖維會讓消化時間變長，透過拉長消化時間可以穩定血糖的波動，不因太快吸收食物而導致血糖快升快降；沖泡方式也很簡單，將牛蒡帶皮切片、切絲，加入2000 c.c.水煮滾放涼，不過要特別提醒：腎病變、鉀離子高的人就不建議喝！

●餅乾風味茶：餅乾茶本身雖然不能讓血糖下降，但是一款無糖又帶有餅乾奶油香味的茶飲，解解喜歡喝含糖飲料的癮，同時又兼顧控糖計畫。

最後李婉萍提醒，控糖並非什麼都要禁止，把握選擇原則，在份量上留意，喝了餅乾茶讓生活心情好一點。

近年市面上有餅乾風味茶，無加糖卻有淡淡奶油餅乾香氣，可以一解想吃甜點的癮頭。（圖取自PhotoAC）

近年市面上有餅乾風味茶，無加糖卻有淡淡奶油餅乾香氣，可以一解想吃甜點的癮頭。（圖取自PhotoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中