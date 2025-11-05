柳營奇美攜手中華醫事科大 臨床就學就業培育醫護人才

柳營奇美醫院與中華醫事科大共同啟動「臨床就學兼就業共融培育計畫」，柳營奇美醫院副院長黃文聰與中華醫事科大校長李碧娥簽約。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院攜手中華醫事科大，啟動「臨床就學兼就業共融培育計畫」，厚植醫護人才。

柳營奇美醫院副院長黃文聰與中華醫事科大校長李碧娥今（5）日簽約，共同見證跨領域合作新里程。為解決少子化與護理人力短缺的雙重挑戰，將學術進修與臨床實務緊密結合，讓青年學子可以先進入臨床工作同時取得學歷，打造兼顧學習、工作與生活平衡的友善模式，開創台灣地區醫療教育合作新典範。

請繼續往下閱讀...

黃文聰副指出，近年台灣醫療人力缺口嚴重，護理與醫技專業面臨極大壓力，深知必須從教育端著手，培育優秀人才。

與中華醫事科大的合作，不僅能穩定醫療量能，更提供青年一條兼顧學業與工作的道路，從而願意留在臨床、服務病人。臨床就學兼就業共融培育計畫不僅回應教育部「先就業、後進修」政策，更實際落實衛福部「穩定護理人力、留才育才」的目標。

由於醫療現場的工作節奏緊湊，護理人員往往難以兼顧進修與家庭。共融培育計畫的核心理念為學用合一，從學中作、從作中學，恰好讓護理同仁在工作時可同步在院修習學校課程，不僅能獲得專業學位，亦能透過臨床實務累積經驗，提升照護專業力。課程採部分公假進行，彈性排班調整課程時段，減輕通勤壓力，實現在職進修的可行性。

