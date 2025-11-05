守護雲林海線40年 北港媽祖醫院引進9大科別新秀醫師

北港媽祖醫院今年恰逢40週年，透過資源共享與人才媒合，引進9位專業新秀醫師加入團隊。（北港媽祖醫院提供）

〔記者李文德／雲林報導〕中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）成立已滿40週年，嘉惠大北港地區民眾，補足偏鄉地區以往醫療資源不足問題，今年度與台中總院緊密合作，透過資源共享與人才媒合，引進多位專業新秀醫師加入團隊。院長吳錫金表示，期盼讓醫院中、西醫體系更完善，強化臨床照護能力。

中國醫藥大學年1983年接辦由北港朝天宮籌資興建的媽祖醫院，1985年正式開幕營運，當地民眾稱為北港媽祖醫院，現已滿40年，持續照護雲林沿海鄉鎮的民眾，醫院更走入社區，開辦失智據點，協助長者延緩老化。

今（2025）年度院方與總院透過資源共享與人才媒合，迎來9名新秀醫師，分別為骨科林爾迪、婦產科陳進典、宋鈺雯、神經內科柯德鑫、感染科鄭孟瑜、一般外科鄭智忠、泌尿科曾浩翔、眼科段欣儀及中醫楊舒渝。

吳錫金表示，醫療新血加入，不僅讓院內專科陣容完整，也象徵醫療新世代傳承與創新，未來會持續深化中、西醫之間融合及臨床研究，讓北港附醫不只是地方醫院，而是守護雲林海線健康的重要支柱。

院方指出，近年來除補強專業醫療團隊，服務也不斷升級，去（2024）年榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」雙料金獎。其中「偏鄉照護分秒必爭」專案聚焦急重症照護，落實醫療平權；「雲海數位學習計畫」則推動高齡者數位學習與健康促進，為偏鄉居民打造健康、平等的生活環境。

