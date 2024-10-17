苗栗縣竹南鎮現今年首例本土登革熱 感染源不明無接觸史

苗栗縣出現今年首例本土登革熱，感染源不明。圖為篩檢畫面。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮1名30多歲男性10月7日出現持續發燒、肌肉痠痛、背痛等症狀，陸續就醫後通報採檢送驗，於16日晚間由疾管署確診感染登革熱。苗栗縣政府衛生局今天上午趕緊公布，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」。

苗栗縣政府衛生局表示，確診個案在潛伏期間沒有出國史，也沒有本土登革熱熱區（如：新北市中和區、新店區及台北市大同區及文山區等）疫情風險區活動史，同住密切接觸者 7人，目前也沒有登革熱相關症狀，但亦予以採檢送驗，報告未出。

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苗栗縣政府衛生局強調，確診病例感染源尚不明，衛生單位將會持續釐清感染源。目前縣府防疫團隊已經針對確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，並設立社區採檢站供鄰近居民就近檢驗。

苗栗縣政府衛生局長楊文志提醒，登革熱潛伏期為3-14天，民眾若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

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