秋冬免疫力下降 癌症篩檢好時機

衛生福利部豐原醫院近日通過衛生福利部癌症診療品質認證！（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院近日通過衛生福利部癌症診療品質認證！隨著秋冬季節來臨，氣候變化容易讓身體免疫力下降，這時候更需要注重健康檢查。豐原醫院積極推動癌症防治政策，呼籲符合國民健康署篩檢年齡資格的民眾，盡早進行癌症篩檢，透過早期發現保障健康。

豐原醫院提供的癌症篩檢服務，包括大腸癌糞便檢查、低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）、乳房攝影、子宮頸抹片檢查，以及口腔黏膜篩。特別針對女性民眾設立「婦女專區」，提供更貼心的篩檢體驗；針對身心障礙婦女，則提供友善的乳癌檢查座椅，具有升降、移動及固定功能，並配有安全帶確保檢查安全。另外，子宮頸抹片檢查設有專用裙保障隱私，讓婦女能夠放心檢查。

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篩檢異常別慌 就診做進一步診斷

豐原醫院表示，若篩檢結果顯示疑似異常，院方的個案管理師會主動聯絡民眾，並安排門診進行後續的確診檢查，由醫師進一步的診斷。透過影像診斷與病理切片為民眾做癌症判讀，確保癌症早期發現、精準診斷。

豐原醫院並提醒民眾確診癌症，無需恐慌，該院具備完善的癌症治療資源，涵蓋大腸直腸癌、肝癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌及其他多種常見癌別。專業的癌症醫療團隊將根據病人的病況，提供包括外科手術、介入性治療、癌症藥物治療（如化療、荷爾蒙、標靶治療等）及放射線治療等多樣化選項，並且在治療後持續提供追蹤與照護，守護每一位病患的健康。

癌症若能在早期篩檢中發現，治癒機率將大大提升。豐原醫院強調早期篩檢的重要性，鼓勵民眾透過癌症篩檢保護自己與家人，減少疾病帶來的負擔。趁著秋冬健康檢查的好時機，前來豐原醫院篩檢，為自己與家人建立一道健康的防護牆。

豐原醫院提供五癌篩檢 說明篩檢時機

豐原醫院提供五癌篩檢服務：

一、子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查；

二、乳癌篩檢：45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查；

三、大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查；

四、口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查；

五、肺癌：

（一）具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

（二）重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。民眾只要符合以上資格就能免費篩檢，諮詢服務請洽04-25271180轉1122或2190（肺癌）

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