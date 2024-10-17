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健康網》防心血管疾病奪命 女性使用3藥物需謹慎

2024/10/17 11:06

防動靜脈栓塞，女性在使用荷爾蒙藥物、抗凝血劑或抗血小板藥物時，務必要與醫師討論，並遵醫囑用藥；圖為情境照，圖中物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

防動靜脈栓塞，女性在使用荷爾蒙藥物、抗凝血劑或抗血小板藥物時，務必要與醫師討論，並遵醫囑用藥；圖為情境照，圖中物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞、中風和靜脈栓塞是常見心血管疾病，預防之道在於控制三高、遠離菸害、維持標準體重和規則運動，而女性在使用荷爾蒙藥物、抗凝血劑或抗血小板藥物時，務必和醫師充分討論藥物效果與風險，遵從醫囑使用，以獲最佳治療效果。

新光醫院心臟內科醫師林姝含在該院醫訊中指出，栓塞是心血管事件的本質，如心肌梗塞、中風、靜脈栓塞等，而栓塞可分為靜脈栓塞和動脈栓塞。

林姝含表示，靜脈栓塞包括深部靜脈栓塞和肺栓塞，是第3常見的急性心血管事件。深部靜脈栓塞常見於下肢靜脈，症狀包括腫脹、疼痛、發紅等。若血栓脫落至肺部，可引起肺栓塞，導致喘、休克，甚至猝死。

靜脈栓塞的發生率隨年齡增加。風險因子包括外傷、近期手術、長期臥床、長途旅行及癌症。男性靜脈栓塞風險較高，但女性有特有的風險因子。

口服避孕藥、雌激素 增靜脈栓塞風險

無論是口服避孕藥、更年期雌激素補充、人工受孕治療等，均增加女性靜脈栓塞風險。懷孕期間因荷爾蒙變化，靜脈栓塞風險亦增加。此外，髂靜脈壓迫症候群（May-Thurner症候群）在女性更常見，增加左腿靜脈栓塞風險；一些自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、抗磷脂症候群在女性中更常見，也易引發血栓。

無論是口服避孕藥、更年期雌激素補充、人工受孕治療等，均增加女性靜脈栓塞風險；示意圖。（圖擷取自photoAC）

無論是口服避孕藥、更年期雌激素補充、人工受孕治療等，均增加女性靜脈栓塞風險；示意圖。（圖擷取自photoAC）

抗凝血劑治靜脈栓塞 勿擅自停藥

靜脈栓塞治療需使用抗凝血劑。新型口服抗凝血劑（DOACs）多數情況下取代肝素和華法林。女性用藥期間出血風險較高。懷孕期間僅能使用肝素和華法林，藥物選擇受限且出血風險較高；育齡婦女使用抗凝血劑則可能導致經血量增加。然而，停藥則可能導致治療效果不佳或靜脈栓塞復發。

動脈栓塞恐心梗 女性頭痛、疲憊勿輕忽

動脈的急性栓塞事件，以心肌梗塞、中風、急性肢體缺血等較為常見。心肌梗塞典型表現為胸悶，可合併冒冷汗、噁心、手麻、下巴麻等。然而，女性常以非典型症狀呈現，如頭暈、異常疲憊、上腹不適等，因此延誤就醫，甚至發展至心臟衰竭。

林姝含提醒，非典型症狀常見於年長者、糖尿病患者及女性。女性也易發生非粥狀動脈硬化相關冠狀動脈事件，如自發性冠狀動脈剝離、冠狀動脈痙攣、非阻塞性心肌梗塞等，增加診斷困難。

女性心肌梗塞常以非典型症狀呈現，如頭暈、異常疲憊、上腹不適等，因此延誤就醫，甚至發展至心臟衰竭，需注意；示意圖。（圖擷取自photoAC）

女性心肌梗塞常以非典型症狀呈現，如頭暈、異常疲憊、上腹不適等，因此延誤就醫，甚至發展至心臟衰竭，需注意；示意圖。（圖擷取自photoAC）

停經婦女需防三高 使用抗血小板藥物需小心

女性在停經前因荷爾蒙保護，心血管事件風險較低。但停經後，三高及心血管風險增加幅度比同年齡的男性更為顯著。因此，停經後的婦女更需注意血壓、血糖、膽固醇變化，及早治療。

女性在使用抗血小板藥物時，出血風險較高。在一些短期或標準長度雙抗血小板藥物處方的臨床試驗中，短期雙抗治療的好處在女性較男性更顯著。藥物選擇需綜合考量出血和栓塞風險。

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