7旬翁中風偏癱 個別化職能治療助自理如廁起居

南投醫院透過個別化職能治療，訓練72歲中風偏癱老翁完成日常生活動作，減輕家人照顧壓力；示意圖。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投72歲陳姓老翁中風後，導致身體右側偏癱不能動，喪失行動能力，無法自主穿衣、如廁，對家屬造成很大壓力。衛福部南投醫院為協助陳翁自理，透過個別化職能治療，強化獨自穿衣、吃飯、上廁所順練，現已能完成日常生活動作，院方表示，藉由重複訓練建立信心，幫助患者回歸有品質及尊嚴的生活。

職能治療師何政峰表示，一般認為，中風後的復健，就是努力練習走路、舉手、說話等，但失能者除了肢體復健，還需逐步練習功能性活動，訓練達到能生活自立，進而自在地做想做的活動。

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以陳翁的案例，其希望能在家獨自穿衣、吃飯、上廁所，因此訓練特別設定個別化的職能治療目標，藉由一系列的日常生活活動功能訓練，例如單手穿脫衣褲、鞋襪，訓練左側非慣用手進食，並搭配輔具獨立大小便及沐浴，訓練可自推輪椅或扶持助行器移行等，讓陳翁可與現在的身體共存，到目前已可獨自居家自理。

何政峰說，透過創造一個安全環境，使失能者能夠每天、密集的練習動作，藉由重複的成功經驗建立信心，增加日常生活的獨立能力，提升自我照顧動機，有助達到「在地老化」目的。

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