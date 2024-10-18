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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》GG硬度自我評估 這2種就算不舉 醫曝3招治療

2024/10/18 21:46

醫師分享，勃起硬度評分表，若自評為1或2分，偶爾3分，需要和醫師進一步討論；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師分享，勃起硬度評分表，若自評為1或2分，偶爾3分，需要和醫師進一步討論；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性愛是強化伴侶親密關係的重要方式，但很多男性遭遇「硬不起來」的窘境，讓性生活大打折扣。長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵分享勃起硬度評分表，若自評為1或2分，偶爾3分需要前往醫師求助，提供治療勃起障礙3方法，包括：口服藥物、低能量震波、荷爾蒙治療。

邵郁鏵在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文分享勃起硬度評分表，根據EHS勃起硬度分級法，可分為4級，並用4種食物類比，最正常的像脆小黃瓜，次1級像帶皮香蕉，勉強可硬起來；第3級為剝皮香蕉，勉強硬得起來但無法性交；最差的像是蒟蒻，如蒟蒻般沒有硬度。

他表示，如果你發現自己經常只能評為1或2分，偶爾3分，那麼就值得和醫師進一步討論，尋求解決方案。

●蒟蒻 （1分）：完全無法堅挺，像軟軟的蒟蒻一樣。

●剝皮香蕉 （2分）：稍微有點硬，但依然無法進行性交。

●帶皮香蕉 （3分）：可勉強進行性交，但會中途軟掉。

●小黃瓜 （4分）：勃起非常堅挺，適合進行持久性交。

勃起障礙治療3方法

●口服藥物：使平滑肌放鬆、陰莖動脈擴張、充血量增加。

●低能量震波：免麻醉的非侵入式治療，促進海綿體的血管新生。

●荷爾蒙治療：適用於睪固酮不足患者，提升濃度以改善勃起，但提升荷爾蒙不一定可以完全治療。

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