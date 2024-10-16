早期乳癌新藥納健保省百萬！ 醫提醒用藥3關鍵

手術雖能切除實體乳房腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃宜靜／台北報導〕「罹患乳癌不是手術切除腫瘤即可，也要注意術後復發！」台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，手術雖能切除實體腫瘤，但卻無法將癌細胞趕盡殺絕，若HER2陽性、疾病進展不佳、術後未能達成病理完全緩解，復發風險上升2倍，顯示輔助治療重要性！健保署於今（113）年8月1日起，提供「抗體藥物複合體」（ADC藥物）於早期HER2乳癌之給付，可省下約百萬元藥費負擔，患者可諮詢醫師是否符合申請。

手術僅切除腫瘤 無法消除癌細胞

陳守棟表示，據衛福部110年癌症登記報告顯示，乳癌發生數高達15,448例，死亡數為2,913例，高居女性癌症發生率冠軍、死亡率亞軍。而乳癌首次治療為手術者達86%，遠高於其他常見癌症，如肺癌40%、胃癌60%、腸癌75%，顯示手術切除看得見的腫瘤固然重要，但決定長遠預後與死亡率的關鍵，還是在如何處理看不到的術後殘留癌細胞。

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台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，衛福部110年癌症登記報告，乳癌發生數與死亡數，分居女性癌症冠、亞軍之座。（記者黃宜靜攝）

陳守棟指出，許多患者仍有迷思，認為只要手術把腫瘤拿掉就沒事，但癌細胞可怕之處在於它會透過淋巴和血管轉移，手術雖能切除實體腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕，若放任癌細胞增生，一旦復發就立刻變成最棘手，也是所有病友最恐懼的4期。

早期乳癌復發機率看3關鍵

國立台灣大學醫學院附設醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，判斷復發關鍵有三，包括：包括腫瘤基因表現、疾病進展以及是否達成術後病理完全緩解（pathological complete response，pCR）。

黃俊升說明，以HER2陽性來看，若發生腋下淋巴結轉移，或雖未轉移但腫瘤大於2公分時，就會被判定為高風險，甚至在術後未能達成pCR，即取出檢體驗出癌細胞殘存者，復發風險會比有達成者高出2倍。

國立台灣大學醫學院附設醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，3關鍵判斷早期乳癌復發機率。（台灣乳房醫學會提供）

陳守棟建議，高風險早期乳癌患者，可先採用HER2標靶藥物搭配化療的術前輔助治療，再搭配手術治療，能有效縮小腫瘤、提升手術成功率，並可觀察腫瘤對治療的反應，甚至可達到pCR。若手術取出檢體仍有癌細胞者，再進行ADC藥物治療。

ADC藥物「魔術子彈」 精準毒殺癌細胞

何謂ADC藥物？台北榮民總醫院副院長曾令民解釋，ADC藥物被稱為「魔術子彈」，其可鎖定過度表現的HER2作為標靶，精準找到癌細胞，就如同配備有精密導航系統的高殺傷力導彈一般，能讓癌細胞將ADC藥物整個吞下去，在腫瘤內部直接爆炸，達成精準毒殺的同時，副作用也能降低，因此提高大敗癌細胞、逆轉賽局的機會。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，符合早期HER2乳癌ADC健保給付條件者，最多可給付14個療程，省下約90萬至破百萬不等藥費。（台灣乳房醫學會提供）

健保放寬ADC給付條件 符合者最多申請14個療程

陳守棟表示，ADC藥物過往早期使用需自費，整個療程藥費可能破百萬元。健保署自8月1日起啟動健保給付，申請條件包括「HER2過度表現」、「符合早期高風險之任一條件」、「曾接受術前輔助治療」、「術後仍有殘留病灶」等，符合條件者最多可申請14個術後輔助療程，減輕患者負擔。

至於ADC藥物副作用，曾令民說明，雖較一般化療緩和，但治療中仍有可能產生血小板減少症、貧血、噁心嘔吐、疲倦發燒等副作用，若有任何不適出現，應立即與醫師反應，以便適時評估與調整用藥。

北榮副院長曾令民（左起）、台灣乳房醫學會理事長陳守棟、台大乳房醫學中心主任黃俊升，提醒早期HER2乳癌患者，ADC藥物已有健保給付。（記者黃宜靜攝）

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