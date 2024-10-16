自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

早期乳癌新藥納健保省百萬！ 醫提醒用藥3關鍵

2024/10/16 18:38

手術雖能切除實體乳房腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

手術雖能切除實體乳房腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃宜靜／台北報導〕「罹患乳癌不是手術切除腫瘤即可，也要注意術後復發！」台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，手術雖能切除實體腫瘤，但卻無法將癌細胞趕盡殺絕，若HER2陽性、疾病進展不佳、術後未能達成病理完全緩解，復發風險上升2倍，顯示輔助治療重要性！健保署於今（113）年8月1日起，提供「抗體藥物複合體」（ADC藥物）於早期HER2乳癌之給付，可省下約百萬元藥費負擔，患者可諮詢醫師是否符合申請。

手術僅切除腫瘤 無法消除癌細胞

陳守棟表示，據衛福部110年癌症登記報告顯示，乳癌發生數高達15,448例，死亡數為2,913例，高居女性癌症發生率冠軍、死亡率亞軍。而乳癌首次治療為手術者達86%，遠高於其他常見癌症，如肺癌40%、胃癌60%、腸癌75%，顯示手術切除看得見的腫瘤固然重要，但決定長遠預後與死亡率的關鍵，還是在如何處理看不到的術後殘留癌細胞。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，衛福部110年癌症登記報告，乳癌發生數與死亡數，分居女性癌症冠、亞軍之座。（記者黃宜靜攝）

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，衛福部110年癌症登記報告，乳癌發生數與死亡數，分居女性癌症冠、亞軍之座。（記者黃宜靜攝）

陳守棟指出，許多患者仍有迷思，認為只要手術把腫瘤拿掉就沒事，但癌細胞可怕之處在於它會透過淋巴和血管轉移，手術雖能切除實體腫瘤，但卻無法將游離的癌細胞趕盡殺絕，若放任癌細胞增生，一旦復發就立刻變成最棘手，也是所有病友最恐懼的4期。

早期乳癌復發機率看3關鍵

國立台灣大學醫學院附設醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，判斷復發關鍵有三，包括：包括腫瘤基因表現、疾病進展以及是否達成術後病理完全緩解（pathological complete response，pCR）。

黃俊升說明，以HER2陽性來看，若發生腋下淋巴結轉移，或雖未轉移但腫瘤大於2公分時，就會被判定為高風險，甚至在術後未能達成pCR，即取出檢體驗出癌細胞殘存者，復發風險會比有達成者高出2倍。

國立台灣大學醫學院附設醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，3關鍵判斷早期乳癌復發機率。（台灣乳房醫學會提供）

國立台灣大學醫學院附設醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，3關鍵判斷早期乳癌復發機率。（台灣乳房醫學會提供）

陳守棟建議，高風險早期乳癌患者，可先採用HER2標靶藥物搭配化療的術前輔助治療，再搭配手術治療，能有效縮小腫瘤、提升手術成功率，並可觀察腫瘤對治療的反應，甚至可達到pCR。若手術取出檢體仍有癌細胞者，再進行ADC藥物治療。

ADC藥物「魔術子彈」 精準毒殺癌細胞

何謂ADC藥物？台北榮民總醫院副院長曾令民解釋，ADC藥物被稱為「魔術子彈」，其可鎖定過度表現的HER2作為標靶，精準找到癌細胞，就如同配備有精密導航系統的高殺傷力導彈一般，能讓癌細胞將ADC藥物整個吞下去，在腫瘤內部直接爆炸，達成精準毒殺的同時，副作用也能降低，因此提高大敗癌細胞、逆轉賽局的機會。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，符合早期HER2乳癌ADC健保給付條件者，最多可給付14個療程，省下約90萬至破百萬不等藥費。（台灣乳房醫學會提供）

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，符合早期HER2乳癌ADC健保給付條件者，最多可給付14個療程，省下約90萬至破百萬不等藥費。（台灣乳房醫學會提供）

健保放寬ADC給付條件 符合者最多申請14個療程

陳守棟表示，ADC藥物過往早期使用需自費，整個療程藥費可能破百萬元。健保署自8月1日起啟動健保給付，申請條件包括「HER2過度表現」、「符合早期高風險之任一條件」、「曾接受術前輔助治療」、「術後仍有殘留病灶」等，符合條件者最多可申請14個術後輔助療程，減輕患者負擔。

至於ADC藥物副作用，曾令民說明，雖較一般化療緩和，但治療中仍有可能產生血小板減少症、貧血、噁心嘔吐、疲倦發燒等副作用，若有任何不適出現，應立即與醫師反應，以便適時評估與調整用藥。

北榮副院長曾令民（左起）、台灣乳房醫學會理事長陳守棟、台大乳房醫學中心主任黃俊升，提醒早期HER2乳癌患者，ADC藥物已有健保給付。（記者黃宜靜攝）

北榮副院長曾令民（左起）、台灣乳房醫學會理事長陳守棟、台大乳房醫學中心主任黃俊升，提醒早期HER2乳癌患者，ADC藥物已有健保給付。（記者黃宜靜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中