全台逾萬人等待器捐 奇美醫推廣「善終三法」號召簽卡

推廣器官捐贈，奇美醫學中心舉辦宣導活動，還結合小遊戲，匯聚人氣。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕器官移植對於生命的搶救，重要性不言而喻，根據統計，目前全台仍等待捐贈的多達1萬1395人，以腎臟最多，奇美醫學中心今天舉辦宣導活動，推廣「善終三法」，號召大家一起簽署同意書，讓愛延續。

奇美移植醫學科主任孫定平表示，每年台灣有上萬人因為器官衰竭面臨生命威脅，他們都在等待一個奇蹟，但疫情之後，國內的捐贈卻呈現下降趨勢。

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孫定平說，在傳統文化觀念，完整的身體被視為重要象徵，讓一些民眾對於器官捐贈心存疑慮，也有宗教抱持特定看法，影響了信眾的決定。

孫定平觀察，有時候捐贈者本身願意，但當面對親人離世時，家屬常因情感負擔而拒絕，讓愛與希望無法傳承下去。

30歲的小婷，年輕罹癌，持續進出醫院接受治療，勇敢對抗病魔，從不喊苦，在面對生命有限的現實下，她選擇以智慧、愛心，為自己與家人規劃未來。

小婷主動安排安寧緩和、器官捐贈，以及身後事宜等，並完成「預立醫療決定」，為自己發聲，也體貼家人在面對艱難的抉擇時，能夠減輕壓力。

小婷離世後，「眼角膜」移植給有需要者，而家屬也延續了她的善行，捐贈居家呼吸器與居家訪視車，造福更多病人。

奇美醫學中心今起連續3天結合世界安寧日，一起舉辦宣導活動，上午展開「愛‧傳承‧生命」器官捐贈推廣，現場也設了簽卡處，方便有意願的民眾與員工。

推廣器官捐贈，奇美醫學中心舉辦宣導活動，還結合小遊戲，匯聚人氣。（記者吳俊鋒攝）

奇美移植醫學科截至目前的統計，1999年來已陸續完成186例大愛器官（含組織）捐贈案例，其中腎臟261例、肝臟115例、心臟111例、胰臟16例、肺臟10例，眼角膜則為245例，還有血管59例、骨骼17例、皮膚15例、韌帶12例與小腸5例等。

孫定平指出，奇美自2016年底開始，已將3D列印技術應用於器官捐贈者身上，採用仿真的心臟、肝臟、腎臟、胰臟、肺臟（對），於手術後放入，彌補大體的缺憾。

3D列印器官給予捐贈者最大的尊重，也讓家屬心靈得到更多慰藉，而奇美醫學中心統計，迄今使用數已達160個，其中最多的是腎臟，共75個，其次為肝臟，有43個。

奇美首席醫療副院長田宇峯強調，近年來，「人體器官移植條例」、「安寧緩和醫療條例」與「病人自主權利法」等做了整合，可在身體健康、意識清楚的情況下，預先為未來會遇到的醫療狀況規劃與決定，守護自己的善終，並透過器官捐贈，延續生命價值。

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