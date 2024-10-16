豬農拔牙後摸豬又碰口 染豬型鏈球菌腦膜炎險喪命

童綜合醫院神經內科主任楊自強幫患者進行檢查；情境照，圖中人物與本文無關。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕53歲林姓男子是中部養豬業者，因出現感冒症狀、高燒不退、脖子僵硬、劇烈頭痛與雙耳耳鳴等症狀，到鄰近醫療院所就醫，經過相關檢查後，懷疑是腦膜炎，但未能找出致病原因。轉院到童綜合醫院，緊急進行腦部電腦斷層、腰椎穿刺等檢查，確診患者受到豬型鏈球菌感染導致腦膜炎，入住加護病房並由神經內科主任楊自強給予抗生素治療，住院18天出院返家休養。

童綜合醫院神經內科楊自強表示，豬型鏈球菌腦膜炎是因為豬型鏈球菌侵入人體腦部腦脊髓液造成腦膜炎發生，其他還可能引發敗血症、心內膜炎、關節炎及支氣管肺炎等。受感染原因主要是因人體傷口、黏膜接觸病菌，或食用未煮熟的豬肉，潛伏期為數小時到3天就會發病。林男是飼養豬隻的業者，他本身罹患糖尿病、高血脂慢性疾病，免疫力較弱。

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林男表示，雖然他雙手沒有傷口，但他在發病前才剛拔完牙，到養豬場接觸過豬隻後也沒有洗手就碰觸口腔，導致細菌經由口腔既有傷口侵犯腦部，造成腦膜炎並右邊聽力受損。

楊自強指出，林男在發病當日即能儘速就醫，到院時雖已昏迷，經由醫療團隊進行相關檢查找出病因，並給予最適切的處置治療，才能將傷害降到最低。若延遲就醫治療，可能併發毒性休克症候群，會有生命危險。

醫師提醒豬肉勿生食，豬肉、豬內臟或豬血應煮熟。（記者張軒哲攝）

楊自強呼籲，民眾勿生食豬肉，豬肉、內臟或豬血應煮熟，料理過程也要使用不同砧板或器皿來避免生、熟食混雜導致交叉感染；並且處理生豬肉、豬內臟或豬血時，也要注意接觸的皮膚應該做好防護，避免傷口直接接觸，處理後也因徹底洗手。

另外，飼養豬隻或屠宰業者，也應更加注意個人衛生，碰觸豬隻後應做好清潔工作。保持良好的個人、食物與環境衛生是最佳預防疾病上身的方法，若身體出現任何不適症狀，也應儘快就醫，找出致病原因，才能儘早治療獲得良好的預後效果。

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